بالفيديو: أب يزعم أن التصوير حرام ويمنع عائلته من استخراج الهوية.. والأحوال المدنية تتفاعل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت سيدة وهي أم لأبناء عن منع زوجها نفسه وعائلته من استخراج الهوية الوطنية بدعوى أن التصوير حرام، وأنه لا داعي لتلك البطاقات، فيما تفاعلت الأحوال المدنية مع الأم وقررت استخراج الهويات فورًا.

واوضح أحد الأبناء خلال تقرير أذيع في برنامج “الثامنة” إن والده يمنعهم من الحصول على الهوية، فيما أضاف أخ له من والدته أن والد أخيه إذا قيل له استخرج بطاقة قال “أنا بطاقتي الله”، وإذا قيل له افعل ذلك كي يحصل أولادك على شهادات يقول “شهادتي لا إله إلا الله”.

واضافت الأم إن أبناءها يدرسون برقم هوية “مجهول”، أفاد الابن “أنس” أنه برغم أنه يدرس بتلك الهوية، إلا أنه لا يرى جدوى للدراسة، فالمستقبل أمامه أسود، وهو نفس ما ذكره باقي أفراد الأسرة ، واكدت أنهم يسعون خلف معاملتهم لاستخراج الهوية، بلا نتيجة ما بين الرياض وبريدة، مناشدة الجهات المختصة استخراج هوية لها وللأولاد ليعيشوا حياة طبيعية كباقي المواطنين.

واتصل المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر،

أثناء إذاعة البرنامج مبشرًا الأم وأولادها، بأنه صدر قرارٌ بالفعل باستخراج هويات لها ولأولادها، دون الحاجة للوالد لاستكمال المعاملة، وكل المعاملات المكتملة، مع محاسبة المقصر.