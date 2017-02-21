بالفيديو: أب يزعم أن التصوير حرام ويمنع عائلته من استخراج الهوية.. والأحوال المدنية تتفاعل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: أب يزعم أن التصوير حرام ويمنع عائلته من استخراج الهوية.. والأحوال المدنية تتفاعل
كشفت سيدة وهي أم لأبناء عن منع زوجها نفسه وعائلته من استخراج الهوية الوطنية بدعوى أن التصوير حرام، وأنه لا داعي لتلك البطاقات، فيما تفاعلت الأحوال المدنية مع الأم وقررت استخراج الهويات فورًا.
واوضح أحد الأبناء خلال تقرير أذيع في برنامج “الثامنة” إن والده يمنعهم من الحصول على الهوية، فيما أضاف أخ له من والدته أن والد أخيه إذا قيل له استخرج بطاقة قال “أنا بطاقتي الله”، وإذا قيل له افعل ذلك كي يحصل أولادك على شهادات يقول “شهادتي لا إله إلا الله”.
واضافت الأم إن أبناءها يدرسون برقم هوية “مجهول”، أفاد الابن “أنس” أنه برغم أنه يدرس بتلك الهوية، إلا أنه لا يرى جدوى للدراسة، فالمستقبل أمامه أسود، وهو نفس ما ذكره باقي أفراد الأسرة ، واكدت أنهم يسعون خلف معاملتهم لاستخراج الهوية، بلا نتيجة ما بين الرياض وبريدة، مناشدة الجهات المختصة استخراج هوية لها وللأولاد ليعيشوا حياة طبيعية كباقي المواطنين.
واتصل المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر،
أثناء إذاعة البرنامج مبشرًا الأم وأولادها، بأنه صدر قرارٌ بالفعل باستخراج هويات لها ولأولادها، دون الحاجة للوالد لاستكمال المعاملة، وكل المعاملات المكتملة، مع محاسبة المقصر.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 3 شهور
كيف تزوج الاب اذا ما عنده بطاقه ولا شي يثبت هويته او جنسه ولا وطنه ولا حتى لونه
safwan[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهدية
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
العالم الله بين الزوج وزوجتة
خلافات شخصية والضحية الابناء
الله يصلح النيات
انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
واضح ان الزواج زواج مسيار وخاصة ان زواج المسيار من زمان في القصيم اول ماعرفوه السعوديين كان من القصيم ،، لكن المشكلة ماهي في زواج المسيار المشكلة انه لم يوثق ولم يطلب الشيخ الأوراق الثبوتية وهذه مشكلة وقد يرجع السبب ان الأب وقت يبغى الزواج يكون سري وتورط بعدها في الأبناء لذلك الحذر من زواج المسيار من شخص غير معروف ولم يقدم أوراق ثبوتية لان البعض من طالبي زواج المسيار يغير حتى اسمه ومكانه عمله ولا يجعل الزوجة وعائلتها يعرفون عنه شي بسبب واحد هو من اجل او حملت الزوجة يهرب ولا احد يعرف عنه شي والضحية المولود الي بيكون بدون هوية ، اما هذه الزوجة وابنائها يحمدو ربهم رحمهم الله في ان الشايب معروف لديهم ولا يحروحون في خبر كان
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
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🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
الله بلاهم بابو جاهل ولكن يحق لهم المطالبة بالشرع بحقوقهم حتى لو ابوهم رفض
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 3 شهور
طيب يابابا الفلوس فيها صور ليه تاخذها ولا هذي غير لها طعم ثاني
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19052 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض الهوية الشخصية تصدر بدون اذن ولي الامر
لانها اثبات الحين المتزوج اكثر من مرة يمسك عالاوراق الثبوتية
وشروط الاحوال مالها داعي