بعدما فرقهما السحر 17 عاماً.. ابن يتولى الولاية على أمه ويزوجها لأبيه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام مأذون أنكحة في مدينة الرياض مساء أمس الإثنين،أمس عقد قران زوجين افترقا قبل 17 عاماً، فيما تولى ابنهما الولاية على أمه في العقد.

وقال المأذون أحمد القحطاني، أن الزوج طلق زوجته طلقة واحدة بعد عام واحد من زواجهما؛ نتيجة سحر حيك لهما، كشيرا إلى أن الزوج لم يتزوج طيلة هذه المدة، وظل يحاول فك السحر.

وأكد المأذون أن جهود الزوج نجحت في فك السحر، وتم عقد النكاح، وكان الولي هذه المرة ابنهما البالغ من العمر 18 عاماً.