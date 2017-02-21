 بعدما فرقهما السحر 17 عاماً.. ابن يتولى الولاية على أمه ويزوجها لأبيه - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بعدما فرقهما السحر 17 عاماً.. ابن يتولى الولاية على أمه ويزوجها لأبيه

بعدما فرقهما السحر 17 عاماً.. ابن يتولى الولاية على أمه ويزوجها لأبيه
عادل الحربي(صدى):

قام مأذون أنكحة في مدينة الرياض مساء أمس الإثنين،أمس عقد قران زوجين افترقا قبل 17 عاماً، فيما تولى ابنهما الولاية على أمه في العقد.

وقال المأذون أحمد القحطاني، أن الزوج طلق زوجته طلقة واحدة بعد عام واحد من زواجهما؛ نتيجة سحر حيك لهما، كشيرا إلى أن الزوج لم يتزوج طيلة هذه المدة، وظل يحاول فك السحر.

وأكد المأذون أن جهود الزوج نجحت في فك السحر، وتم عقد النكاح، وكان الولي هذه المرة ابنهما البالغ من العمر 18 عاماً.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور

مبروك لهما و لولدهما و ربنا ما راح يترك من فرقهما بالسحر

[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور

كشيرا إلى أن الزوج لم يتزوج طيلة هذه المدة، وظل يحاول فك السحر
كشيرا ولا مشيرا

[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور

كشيرا إلى أن الزوج

يااااااااا رااااااجل كشيرااااااااا

[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 3 شهور

لعنة الله على من سحره وتسبب في فراقهما

الف الف مبروك السلامه والزواج ولم شمل العائله وعقبال الاب ما يتولى تزويج ابنه على بنت الجيران

[ عدد التعليقات: 2428 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله الذي جمعهم بعد كل ها الفتره الله يوفقهم ويسلط على كل ساحر وحاقد ويكفينا شرهم والله انها قصه تقشعر البدن 💔ونفس الوقت مفرحه بلم شملهم ربي يوفقهم ويحمينا وياهم من كل ذي شر