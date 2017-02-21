معتل نفسيّ يتحرَّش بطفلة أمام محل تجاري في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت شُعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة،من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مُمْسِكاً بطفلة وقيامه بحركات غير أخلاقية معها أمام أحد المحال التجارية.

واوضح الناطق الإعلامي بشرطة مكة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إنه جرى استجواب الشخص، وظهرت عليه علامات الاعتلال النفسي، وتمَّ التحفُّظ عليه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.