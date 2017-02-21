معتل نفسيّ يتحرَّش بطفلة أمام محل تجاري في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

معتل نفسيّ يتحرَّش بطفلة أمام محل تجاري في مكة
تمكنت شُعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة،من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مُمْسِكاً بطفلة وقيامه بحركات غير أخلاقية معها أمام أحد المحال التجارية.
واوضح الناطق الإعلامي بشرطة مكة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إنه جرى استجواب الشخص، وظهرت عليه علامات الاعتلال النفسي، وتمَّ التحفُّظ عليه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16464 ] نشر منذ 3 شهور
ياكثرهم المعتلين نفسيآ….لكن العتب على أهل الطفلة الي تاركينها بروحها….
أتوقع أنهم طفشانين من طفلتهم ويبون أي واحد
يفكهم منها….لكن الضعيفة حظها أقشر مثل حظ أبوها وأمها…
ماطاحت الا في معتل نفسيآ…
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 3 شهور
المعتلين نفسيا مواطنين ولهم حقوق
ياكثرهم في الشوارع
يجب على الدولة انشاء دور ايواء لهم والعناية بهم بدل الشوارع
مواطن[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
لما ذا تطلق كلمة معتل هذه الكلمة غير مناسبة هم مرضى زيهم زي أي مريض ولكن حسبنا الله