رسميًا.. النصر ينهي اجراءات تمديد عوض خميس - صحيفة صدى الالكترونية

رسميًا.. النصر ينهي اجراءات تمديد عوض خميس
أعلنت إدارة نادي النصر عن انهاء إجراءات تمديد عقد اللاعب عوض خميس لمدة ثلاث سنوات قادمة بعد عدم التزام الهلال بالمدة المحددة لتسليمه الدفعة الأولى.
ويأتي ذلك بعد أن وقع اللاعب لنادي الهلال في وقتا سابق الا ان عاد وجدد للنصر من جديد.
ونشر الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر صورة له مع عوض خميس علي حسابه بموقع تويتر وكتب :”الصملة للرجال ، الصملة للرجال، الصملة للرجال”.
نصراوي الشمال[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه
سيفووووون على ابو طاقيه
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
مدام الهلال مادفع لعوض خميس
مبروك تجديد لسلمان الفرج وسالم الدوسري
ابو تركي[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقه ويسعده
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
ادارة الهلال تعرف كيف تتعاقد
جهزت عقد عوض خميس في حاله عدم تجديد لسلمان الفرج
لما تاكد تجديده
تركت خط رجعه من عقد عوض خميس
رغم لاعب جيد لكن تجديد سلمان اهم
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه أندية محيوسه كل يحفر لثاني واللاعب ضحية
قال الصملة للرجال
ابو علي الحربي[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 3 شهور
خيانة عظمى يتعرض لها الهلال بحول الله وقوتة سبعاقب لمدة اربع سنوات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
دهاااء من الامير نواف.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم جميع وخاصه العالميين
اشتقت لكم
من 3 شهور ماعلقت ولا تعليق إلا الآن على هذا الخبر ولي الشرف
والله قبل ساعتين وقبل الخبر ينزل في أي صحيفه علقت وباركت لكن مو راضي تعليقي ينزل لأنهم مغيرين الإيميل إلا من جديد
الف الف الف مبروك لجميع العالمين والعالميات الصمله ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الف شكر لكحيلان والله انك كفو ينطح كفو ياعشقنا وحبنا
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من صدق الحظ والوقت التعيس
ياألله اكتب لي من افراحك عوض
مابعد فاقوا من جروح العويس
جاهم كحيلان بالصمله عوض
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سربوا صور توقيع عوض لناديهم قبل يوم من لقاء الوحده للتأثير على النصر فختار كحيلان التوقيت المناسب للرد قبل يوم من أول لقاء اسيوي هههههههههههههههههههههههههههههه
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كحيلان تعدا مرحلة الصفقات صار يعطيهم لاعب يتصورون معاه ويرجع ياخذه ههههههههههههههههههههه
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عوض خميس دخل بالغلط لقسم النساء ورجع لقسم الرجال ههههههههههههههههههه هذي قويه
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اقوى المقالب فالسعوديه مكينة الخياطه وسحبت عوض خميس على الطواقي ههههههههههههههههههههههه
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رساله إلى كل الأنديه في السعوديه اذا وقعتوا مع اي لاعب اكتبوا في العقد لتوقيع العقد لقد وقعنا مع اللاعب بشكل رسمي الا اذا كان لفيصل بن تركي رأي اخر .. نصيحه .. ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وماجات على كذا وبس سالم الدوسري عالمي
ك ح ي ل ا ن
الورود السعوديه[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
العالمي جحفل الطواقي بأمتياز
jamalco[ عدد التعليقات: 5323 ] نشر منذ 3 شهور
وميييييييييييييييييييييييييت مسا عالناس الحلوه الكويسه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4516 ] نشر منذ 3 شهور
عسى بس مايوقفونه
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
ما نقول الا خير . الحمدلله على كل حال . يستاهل عوض كل الحب .. رجل صاحب اخلاق ولا نزكيه على الله
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
ما نقول الا خير . الحمدلله على كل حال . يستاهل عوض كل الحب .. رجل صاحب اخلاق ولا نزكيه على الله
سعود عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله تم الخطة بنجاح مبروك لجماهير النصر عودة الصملة ومبروك لجماهير الزعيم التوقيع مع الفرج
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 3 شهور
1000 مبروك ضربة معلم وعوض خميس مكسب لأي فريق، لإمكانية لعبه في عدة مراكز ,وبالتوفيق للجميع.
صريح بدون تجريح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
شنووو هذا
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
كلام عاقل،،،
توقيع الهلال مع عوض بمذكرة تفاهم فقط مع دفع جزء من الدفعه في تاريخها..
وجه السعد ذكي بمرتبة شرف وذلك تحسباً في حال عدم الاتفاق مع الفرج يكون عوض خميس مكانه مع العلم أقول وللناس العاقله الهلال مليان لعيبة في خط الوسط والمحاور!؟
*رغم عشقي للزعيم فلا أنكر بأن عوض خميس من أيام نجران وهذا اللاعب تحديداً يلعب بإتزان ورجاحة عقل وقتالية على الكوره بدون خشونة أو ضرب أو ألفاظ………إلخ لاعب أنظلم مع النصر وهو مركون في الإحتياط!**
** النهاية جدد اللاعب عقده وسوف يتعرض للإيقاف لو صعد الهلال الموضوع ويغرم فيصل بن تركي وغرم العمري مع تعويض الهلال مادياً وحرمان النصر من التسجيل** تذكروا كلامي زين
** أهم مافي القصة والسيناريو تجديد عقد الفرج وسلووووووووووووم** والحمد لله تم التجديد معهم وترقبوا التعاقد القادم الذي سيكون حديث الشارع الرياضي وأنا قريب من البيت الهلالي..
** الألفاظ الدخيله على المجتمع السعودي من بعض الجماهير والمحسوبين على أنديتهم لا تمثل إلا الشخص نفسه فأتوقع والديهم ربوهم وعلموهم كيفية التخاطب واحترام الناس بدون التعرض إلى كلام ساقط وأسلوب شوارع وكلنا سنقف أمام رب العالمين وسنحاسب**
أسال الله لنا ولكم السلامة والهداية
***** بالتوفيق لزعيم أسياء وبقية أندية الوطن**** ومبروك لسكري القصيم وبداية جيدة** يستاهلون
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
……
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
عادة العالميين. انهم لا يتهجمون على لاعب. انتقل. يدعون له. بالتوفيق. ليس كما يفعل الجهلة. الهلاليون بس وشتم. وتعليقات بأخيه وهذا خائن. وخذ من الزعيق. بما فيهم سفهاء الصحافة وكهولهم. الزبدة الهلال يتسول. بالباطن. من الشرهات. والقطات اغلب اعضاءه ترزز وزبرقه. وكروش. وتشخيص. طفرانين. وإن شاء الله سيهزمون. اليوم. وغداً.
بصسيبسيئبؤ[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
ابو سمو[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
كحيلان تعدا مرحلة الصفقات صار يعطيهم لاعب يصورون معه ويرجع ياخذه هههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو سمو[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
ما هو الشبه
بين عوض خميس وكاس اسيا كلهم صوروا معهم الهلالين ولا اخذوهم هههههههههههههههههه ههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
ص ص ص
ليتك ماعلقت
شكلك ماتبعت اعلامك الجاهل
لما وقع للهلال وصفتوه انه لاعب دكه وكثير الاصابات حتى ضلوعه مكسورة
وكمان مسوين احصائيه ماصنع غير هدف وكمان ماله اي قيمه عندكم
والحين جاءي بحفاضتك
تتكلم على زعيم اسيا
مع حترامي لجماهير الفقر
كلمه جيلكم وكلمه توديكم
خلك حر وتكلم بالحق
ولا خايف تعترف ويسمونك خاين مندس
هههه
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
عندما. تقال الحقيقة. ليس هجوما. يا اخي. صحيح على الدكة. ولا تحكم على. ملايين بسبب. جاهل او اثنين او حتى عشره. لكن ومع السنين الطويلة. الهلاليين. يشنون الحملات. بضراوة. جميعهم. الا ماشاء الله. هذه حقيقة. وغدا سأذكرك بسالم او غيره. وبعيدين. دليل أنكم جهلة. ومتعصبون. نادي الفقر. وانت مندس. وكلام بذيء. أبد رأيك. ولا تسب الأخرين بالشتائم. سماكم عدوكم الداعم. بالجهلة. وهذا ليس عيبا. أرتق بكلامك. لكن لن. تتثقفوا. وصحافتكم. متعصبة ودجالين. ومرتزقه. ومصلحجيه.
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
معروف جماهير سب وشتم
جماهير الهلال دائما تحترم
لكن الي يقللون من نادي او يطقطقون
نعاملهم بالمثل
وللمعلوميه
ماوقعتوا مع عوض الى بعد اخذتوا
الموافقه من الهلال
وبكره اعلان تجديد عقد سالم الدوسري وسلمان الفرج
وعشان كذا الهلال فسخ العقد بطلب من النصر
مع دفع الشرط الجزاءي للهلال
يعني الصورة الي اخذها عوض خميس مع رئيس الهلال
كلفت خزينتكم مبلغ
يعني لاعيبة النصر صارت مثل مضاربة الاسهم
تشتري اليوم وتبيع بكره بمكسب
وبعضهم مقالب زي نايف هزازي
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 شهور
الأخ العزيز ص ص ص
سعود الصرامي والمريسل والدويش والملحم كلهم ( قاموا على عوض خميس بالسب والقذف والعاهات وال……..إلخ!!
*عزيزي حكم عقلك قبل قلبك وعواطفك فلو كان خميس على قولة إعلامكم وشريحه كبيره من جمهوركم بأنه إحتياط ورباط صليبي وإصابات وضلوعه مكسره وراعي مشاكل مع عبدالغني!!؟( وخلافه لما سعت إدارة الهلال بالتعاقد معه بمذكرة تفاهم✋*
نرتقي بإسلوبنا في الحوار والرقي وبدون الألفاظ العنصريه التي خلفت تعصب أحمق بالرياضة اليعودية للأسف)
والأيام كفيله بذلك والقادم أصعب..
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههاي والله صفعه قووووووويه من كحيلان لبنو زعيييييق الطوااااقي
ابو سمو[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
لاحظ تعليقات جماهير الطواقي ( بني زعيق ) كلها تسليك كل واح يسلك لثاني
قال ايش اخذ الاذن من بني زعيق ههههههههههههههههههه بطني هههههههههههههه قووووويه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله انكم ضحوكة اسيا ههههههههههههه