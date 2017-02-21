رسميًا.. النصر ينهي اجراءات تمديد عوض خميس - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر عن انهاء إجراءات تمديد عقد اللاعب عوض خميس لمدة ثلاث سنوات قادمة بعد عدم التزام الهلال بالمدة المحددة لتسليمه الدفعة الأولى.

ويأتي ذلك بعد أن وقع اللاعب لنادي الهلال في وقتا سابق الا ان عاد وجدد للنصر من جديد.

ونشر الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر صورة له مع عوض خميس علي حسابه بموقع تويتر وكتب :”الصملة للرجال ، الصملة للرجال، الصملة للرجال”.