بالفيديو..إطلاق ميزة جديدة لواتساب شبيهة بـ "سناب شات" - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اعلن تطبيق واتساب اليوم (الاثنين)، إطلاق ميزة جديدة شبيهة بتطبيق سناب شات بشكل رسمي ، أطلق عليها اسم حالة واتساب WhatsApp Status .

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والكتابة والرسومات ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغيرها، مع الأصدقاء كما في “سناب شات” .

وأبان التطبيق أنه يمكنك اختيار من يشاهد ما تشاركه، سواء كل أصدقائك أو بعضهم، وغير متاح للعامة، على أن تتاح الخدمة لجميع المستخدمين، وعددهم أكثر من 1.2 مليار مستخدم يومي، تباعاً على آندرويد ‏و‎ iOS‎و”ويندوز موبايل” بدءاً من اليوم.