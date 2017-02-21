أسعار تذاكر حفل موسيقي ترعاه "الترفيه " يثير الغضب بعد مقارنتها بدول أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

أسعار تذاكر حفل موسيقي ترعاه “الترفيه ” يثير الغضب بعد مقارنتها بدول أخرى
تسبب حفل موسيقي للموسيقار المصري عمر خيرت اعتراضات كبيرة، إثر تداول أسعار التذاكر التي وصفت بالباهظة ، حيث من المقرر تنفيذه في مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بجدة في 3 مارس القادم برعاية هيئة الترفيه.
وقالت مصادر مطلعة، أن أسعار التذاكر ستبدأ من 1000 ريال للفئة ج، و1700 للفئة ب، و2200 للفئة أ.
فيما ابدى ناشطون على الأسعار اعتراضهم التي رأوا فيها مبالغة كبيرة، خصوصا في ظل مقارنتها بأسعار حفلات الموسيقار نفسه في دولته مصر، حيث لا تزيد أعلى تذكرة عن 500 جنيه في حفل دار الأوبر الذي سيقام في 21 مارس، بينما لم تتجاوز أعلى تذاكر الحفل الذي أقيم في أبوظبي في أكتوبر من العام الماضي 1300 ريال تقريبا.
واكد المعترضون إن الأسعار وصلت إلى حد مبالغ فيه، حيث وصف أحدهم ما يحدث بـ ” الجباية”، على حد تعبيره، فيما أكد آخرون على اختلاف الأمكنة وضرورة أخذ ذلك في عين الاعتبار، مشيرين إلى احتمالية أن يشمل السعر خدمات أخرى، مثل الطعام ودخول مرافقين مع صاحب التذكرة.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16464 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس يستاهل الموسيقار الكبير
عمر خيرت…وقليلة بعد🤔
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16464 ] نشر منذ 3 شهور
رجل أفنى حياتة وجهده وتعبه فالموسيقى..
والسيمفونيات العذبة
يستاهل أعلى من كذا…
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور
هو يستاهل لو كان هو اللي راح ياخد الفلوس مو راح تروح الله اعلم مين
يورك[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
القضية ابعد من هذا ان الحفلات التي ترعاها هيئة الترفيه ومن ضمنها هذا الحفل لهي مجاهرة بالمعصية لله والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل الأولى بنا دعم جنودنا البواسل بالدعاء لهم من منابر المساجد ومن خلال المحاضرات لا من مسارح الفن التي نعصي الله فيها الا نستحي من الله نطلب منه النصر في جنوب البلاد ونعصاه في غربها ووسطها وشرقها!!!!!!!!!!!!
الشمالي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
الستاموني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه ما عندكم مشكلة الا سعر التذاكر بس هههههههه كثر الفساد بالبر والبحر
عبدالله[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
كانت هناك هيئة
تصلح فساد المجتمع فمنعت
وقامت على انقاضها هيئة
تفسد صلاح المجتمع
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
من تقصد ياعبدالله هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلح فساد المجتمع …….. هيئة الترفيه تفسد صلاح المجتمع هذان شتان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذه الاسعار من منطلق ( والقائمون عليها ) لهم نصيب في الجبايه
المفروض اننا نعيش حالة تقشف في هذه الضروف التي دعت الحكومه الى رفع تعرفة الكهرباء والماء والطاقه
بصراحه في تناقض كبير بين رفع التعرفه على الكثير من الامور التي تمس المواطن وبين حالى الترف التي نرى اسعار تذاكرها بهذه الغلاء الغير منطقي
لا بد ان ثمة خلل ما يحدث لدى الوزارات الحكوميه فوزارة ترفع التعرفه و تدعو الى الاقتصاد في كل شي