أسعار تذاكر حفل موسيقي ترعاه "الترفيه " يثير الغضب بعد مقارنتها بدول أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تسبب حفل موسيقي للموسيقار المصري عمر خيرت اعتراضات كبيرة، إثر تداول أسعار التذاكر التي وصفت بالباهظة ، حيث من المقرر تنفيذه في مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بجدة في 3 مارس القادم برعاية هيئة الترفيه.

وقالت مصادر مطلعة، أن أسعار التذاكر ستبدأ من 1000 ريال للفئة ج، و1700 للفئة ب، و2200 للفئة أ.

فيما ابدى ناشطون على الأسعار اعتراضهم التي رأوا فيها مبالغة كبيرة، خصوصا في ظل مقارنتها بأسعار حفلات الموسيقار نفسه في دولته مصر، حيث لا تزيد أعلى تذكرة عن 500 جنيه في حفل دار الأوبر الذي سيقام في 21 مارس، بينما لم تتجاوز أعلى تذاكر الحفل الذي أقيم في أبوظبي في أكتوبر من العام الماضي 1300 ريال تقريبا.

واكد المعترضون إن الأسعار وصلت إلى حد مبالغ فيه، حيث وصف أحدهم ما يحدث بـ ” الجباية”، على حد تعبيره، فيما أكد آخرون على اختلاف الأمكنة وضرورة أخذ ذلك في عين الاعتبار، مشيرين إلى احتمالية أن يشمل السعر خدمات أخرى، مثل الطعام ودخول مرافقين مع صاحب التذكرة.