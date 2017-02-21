اتحاد الكرة يهنئ التعاون بالفوز على لوكوموتيف الأوزبكي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

وجه اتحاد كرة القدم، التهنئة لفريق التعاون بعد فوزهم الهام مساء الإثنين على لوكوموتيف الأوزبكي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي بتويتر : ” شكراً لنادي التعاون ومنسوبيه الذين قدموا نجاحاً تنظيمياً وجماهيرياً في أول حضور آسيوي تكلل بتحقيق أول انتصار سعودي في دوري أبطال آسيا 2017″.