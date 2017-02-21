قائد النصر يقترب من العودة بعد غياب 3 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

اقترب حسين عبد الغني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من العودة لقائمة الفريق الأساسية خلال مباراة النهضة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن غاب عن تشكيلة الفريق النصراوي لمدة 3 أشهر.

واستقر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على الدفع بالقائد بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية وظهوره بشكل جيد خلال تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

يذكر أن حسين عبد الغني لم يلعب مع العالمي منذ آخر لقاء ظهر فيه أمام التعاون في دوري جميل يوم 25 نوفمبر 2016، والذي انتهى بخسارة النصر بهدفين لهدف، ومنذ ذلك الوقت تم استبعاده بقرار من المدرب السابق للنصر زوران ماميتش.