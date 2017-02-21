عضو بالشورى يقترح تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المجمعات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اقترح نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، عطا السبيتي، تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المجمعات والأسواق التجارية.

واوضح السبيتي، إن التوصية تهدف إلى تقليص المدة الزمنية التي تفصل بين الأذان والإقامة في مصليات المجمعات التجارية، وتحديدها بـ5 دقائق ، موضحا أنه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدّر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين، مشيرا إلى أن المصلحة هي التي تحدد المدة، التي يتم تعيينها وفق الحاجة.

وأشار الي أن الأسواق تعمد إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت طويل، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يزيد عن ساعة ونصف يوميا، ما يتسبب بتعطيل مصالح الناس.