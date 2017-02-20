الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية عن أسماء المقبولين من المتقدمين على المسابقة التعليمية لوظائف “مدرس” التي عقدت خلال الفترة من 1437/08/15هـ إلى 1437/08/26هـ، وذلك لشغل وظائف على ملاكها الذين اجتازوا المسابقة – والموضحة أسماؤهم في البيان –.

وأضافت الجامعة خلال بيان لها أنه على المقبولين مراجعة الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين لاستكمال مسوغات تعيينهم، مصطحبين معهم صورة مصدقة من الشهادات المطلوبة، وكذلك صورتين شخصية.

وأوضحت أن أسماء المرشحين كل من:

1- بدر نايف صعيقر العتيبي – (المستوى الخامس).

2- نواف نافع صخر العنزي – (المستوى الخامس).

3- سلطان نائف مرزوق المطيري – (المستوى الخامس).

4- محمد موسى نافع المحمدي – (المستوى الخامس).

5- عبد الملك سليمان عبد الله النملة – (المستوى الخامس).

6- عبد المجيد سلمان صويلح العوفي – (المستوى الخامس).

7- ريان عبد الله صغير الياسي – (المستوى الخامس).

8- خالد سعيد سعد آل مناع – (المستوى الخامس).

9- منصور محمد حمدان الجهني – (المستوى الخامس).

10- عماد عابد السعيدي – (المستوى الخامس).

11- مجاهد محمد حميد القرشي – (المستوى الخامس).

12- أمين لافي عايد اللهيبي – (المستوى الخامس).

13- عبد الرحمن محمد سليم الحسيني – (المستوى الخامس).

14- فهد عايد فريج الرجبي الجهني – (المستوى الخامس).

15- سعد صالح سعد العوفي – (المستوى الرابع).

16- محمد حميد نفاع الجابري – (المستوى الرابع).

17- وائل محمد بدر خريشي – (المستوى الرابع).

18- أحمد عايد مساعد العوفي – (المستوى الرابع).

19- علي إبراهيم علي العبيد – (المستوى الرابع).

20- أحمد عبد العزيز حزام الغامدي – (المستوى الرابع).

21- مازن عبد المعطي عويض الصاعدي – (المستوى الرابع).