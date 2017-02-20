بالفيديو.. عرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد.
ونال المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبدوا حبهم للأميرين وللعرضة التي قدماها سويا.
روميو[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 3 شهور
ايوالله تكفون روحو عن نفوسكم وانبسطو بالذات محمد بن نايف ريحوه خلوه ينبسط غيرو من جوه الله يسدد خطاكم ويثبتكم على القول الثابت
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
يالناس ودها طلتك وسماع صوتك ياالأمير أحمد بن عبدالعزيز انت وولي العهد محمد بن نايف عسى الله يحفظكم وينصركم بس
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور
ربنا يحفظكم و يوفقكم
باونتي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
الربيع صحه للجميع ،
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحفظهم ويحفظ بهم البلاد والعباد على طاعتك
الشمالي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله.
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
من[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 شهور
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