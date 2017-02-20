 بالفيديو.. عرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. عرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد

بالفيديو.. عرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد
فهد العبد الله(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد.

ونال المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبدوا حبهم للأميرين وللعرضة التي قدماها سويا.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 3 شهور

ايوالله تكفون روحو عن نفوسكم وانبسطو بالذات محمد بن نايف ريحوه خلوه ينبسط غيرو من جوه الله يسدد خطاكم ويثبتكم على القول الثابت

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

يالناس ودها طلتك وسماع صوتك ياالأمير أحمد بن عبدالعزيز انت وولي العهد محمد بن نايف عسى الله يحفظكم وينصركم بس

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور

ربنا يحفظكم و يوفقكم

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور

الربيع صحه للجميع ،

[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 3 شهور

الله يحفظهم ويحفظ بهم البلاد والعباد على طاعتك

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 شهور

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