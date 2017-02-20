بالفيديو.. عرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعرضة الأمير أحمد بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن فهد.

ونال المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبدوا حبهم للأميرين وللعرضة التي قدماها سويا.