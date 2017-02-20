نيو لوك سلمى رشيد.. - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 26
مايو
لون فستانها نااااايس 😍😍
بس موديله قديم ….اللي محليه جسمها 😍
حلووو 😁😊
جسمها أنيق 😍
احلى تعليق دندن الله لا يحرمنا من تعليقاتك المحترمة 😍
كلللللللللووووووو. وووش
☺️😍
الله يحلي أيامك يا تروك ويسعدك ولا يحرمني منكم ياحلوين 😍🌸
حرر الرد
الصراحة هذي خصرها يشبه خصر تترتسية
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
أرى انكم مغرمون بها …
هاي شكلها طالعه من عند جزار تركي او باكستاني شال اللحم والشحم اللي حول الخصر ليضهر بهذا الشكل كانه خصر سلوقي جوعان .
😂😂😂😂😂😂😂
اسوووووم شفتي وشلون خصر تترسية
لا والاهم فستان تترتسية مرررررررررره مرررررررررررررررررره لايق عليها واكيد شاريته من غوتشي او ارماني
وش رماني رماني فيك ي بحر الاثارة
هههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اوووووووووووووووووووووووووووووووومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ثيس قيرل ترتسية فيييييييييييييري فيييييييييييييري دييييييييييييييييييييييييرتي
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
والله ي جاك حتسي يشق مضرطك ويتعداك ولكن حذفوه اللي مايخافون الله ماخلوك تبتسي ي الحضري المتمنيتس
وانا واسووم بعد ننقد ع انفسنا اللي عطيناك اكبر من حجمك ايها البعوضة هههههههههههههههههههه
.
احلى تعليق دانه لكن انتي ي ترتسية تعليقتس اخس تعليق ي بومة الدياية وي شنو ذيه هذي لهجتك ايها الحضري المتمنيتس
الله يحلي أيامك يا تروك ويسعدك ولا يحرمني منكم ياحلوين
الله يهديتس ي دانة الحين بيشوف تعليقتس وب تنبلق بومته وبيشخ ع وجهه وبيخرب فستانه اللي شاريه من غوتشي هههههه هههههههه هههههههه هههههههه هههههههه ههههههه ههههههه ي الله ماهذا الجيل الناعم جيل قرطاس فلين ينكسر بسرعة ههههههه ههههههههه ههههههههههه ههههههههههه وييييي شنو ذيييي امبيه ابي ماما ابي بابا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
اخس واعفن تعليق ك عفانة صاحبة اللي هو تعليق تترتسية الله يحرمنا منها ب اقرب فرصه من هالصحيفة
وترتسية وايا ترتسية صاروا تراتسي الشعبية اميييييييييييييطططططططططططططييييييييييييييييييي مممممييييييييييييييييييييييييييييييطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
من هي هذه
زوجه بباي
خلاص يا وهم تعوذ من الشيطان والله مو شطاره تملا صحيفتك بالكلام هذا والسب والقذف الله يصلحكم بس وش خليتوا للمراهقين إنتو كبار بعقولكم ورجال عيب وربي كذا فيه غيركم يقرأ ذا الكلام وأكيد مع احترامي بياخذ فكره سيئه عنكم الله يصلح الحال ويهدي الجميع ..!
سوت شفط دهون وعمليات وصورة نفسها
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اعوذ بالله من شيطان الانس تتركي
تم ي دانه تم انتي عزيزه عندي ولكن هو اللي بدء علي بالغلط قبل فترة وحطيته براسي وكل مره امزمز عليه وانا ي دانه في الحقيقة نقدت ع نفسي حيييييييييييييييل حييييييييييييييل اني نزلت من مستوى عقلي الي مستوى عقل هالحثالة البزر وخليت المعلقين والناس اللي تقرأ يآخذون فكره سيئه عني بكل أسف اقولها لذلك من هذي اللحظه انا عتزل الصحيفة الي أجل غير مسمى دام هالخمام المدعو ترتسيه وامثاله
الي اللقاء دانة سلمي ع اللي يعزون ع قلبي وهم معروفين وواضحين ك وضوح الشمس بااااااااي باااااااااااااااي
دام إننا عزيزين ع قلبك أجلس وعلق ومالك شغل بأحد وهو بعد بيعلق وماله شغل فيك بس بالنهايه براحتك 😨
يادانه مطارد بكل تعليق وراء الرجال ليه ماتعلقين على المواضيع وتكتفين بالرد على البنات بس ….ز
لو منتي غلطانه اتحداااااك تراوين اهلك تعليقاتك بهالصحيفه ولانتسين انتي وغيرك من البنات ان الله العظيم مطلع عليكم
حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونعم الوكيل
ياحسرتي على شايبك واخوانك يابنت الناس
أخ زائر أنا برد عليك بكل أحترام انا ما أحط مراقبتك ولا مراقبة اهلي اضع مراقبة الله قدامي امام اي شيء ما راح يحاسبني الا هو وانا ما أطارد وراء احد انا انسانه ولي كرامتي بس حبيت اصلح بينهم وانصحهم من ذا الكلام اللي كاتبينه فقط لا غير.. وبالاخير أنا مسؤوله أمام الله عن صدقي ونوايا قلبي ولست مسؤوله عن نوع تفكيرك
وبالبدايه والنهايه وبالاول والاخير مالك دخل بإي شيء اقوله كائن من تكون تحياتي !!
اسئل الله العظيم المنتقم الجبار رب العرش العظيم مالك الكون ان يحاسب كل فاسق وفاسقه ويبتليه بشر البلاء انه قادر على كل شي
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ههههههههههههههههههههه زائر غير مرغوب فيه وجاه القصف المدمر اللي ضيع ملامح وجهه هههههههههههههه
انت قاعد اتحسب علينا تسنك وحده هاجرها زوجها وساحب عليها سحبة سيفون تلايط بس يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم
اما انتي ي دانة الله يسامحتس وردتس علي أحسه هجومي وتوبيخ بنفس الوقت ولكن والله لو تخطين علي ي دانة او تزلين مااقول لتس شيء وذاك السفيه شفتيه يخطي ع اسوم وهي المسيكينه تعلق وبحالها ماقالت له شيء الإمعة اللي اسمه ترتسيه ابن فوتشي ابن أرماني
بكمل التعليقات الي ٣٠٠٠ وبوقف
الحين تجي ترتسيه الي الصحيفه بعد مانخلص تنظيف بيوت الأمريكان في نيويورك عشان تمشي حالها ومصاريف لها في ديار الغربه
ناهيك عن غسيل ودعتس الصحون والنواعير في المطاعم 😂😂😂😂😂
خلاص الحين أتممت الرقم ٣٠٠٠ خذها مصاريف لك ي ترتسيه مش حالك في نيويورك قوووود باااااااااي قااااااااايز سيوووووووو
والمواعين
والماعونة عانك الله تعلم المراجل من اخوان بدوه ي الحضري
سوري تخلص تخلص وليس نخلص هههههه
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ..
اسئل الله العظيم بكل اسمائه العظمى ان ينتقم من كل متهاون بتعاليمه وساخر من الدعاء به..
لا والله يا وهم قلبي طيب وانت اكثر واحد تعرفني نصيحه فقط لاغير لك والحين مشغوله اترككم لا تزعل يا وهم
هههههههههههههههه
اعوذ بالله من كلام الفحش يارب رحمتك
زائر اخررررررس ثكلتك امك ي رويبضة انت 🐩🐩🐩🐩 فقط مخلوق في هذه الدنيا للنباح والنياح
متى انا سخرت من الدعاء ومن تعاليم الله جل في علا ي اعمى القلب والبصيره ي إمعة انت من ليت ترا من خنافرك
وهل انا شاركتك في حلال ابوك عشان تتحسب علي كأنك امرأه مهجورة من زوجها كما اسلفت أعلاه
اسأل الله جل في علاه ان يجعل دعائك في دائرتك ومحيطك حولك وحواليك لاتتعداك ان شاء الله ي قرد
اما انك تنصح ب اُسلوب وبكل أدب او انك تغلق فمك وتكف يدك اسأل الله ان يشلها من التهجم ع المسلمين وأعراضهم
اُسلوب همجي ك كاتبه معشش اُسلوب الدواعش في مخيخك
دانه لقد وصلت نصيحتك لي وجزيتي خير الجزاء واسأل الله العلي القدير بأن تكون دعوة هذا المعتوه في نحره ولاتتعداه
😂😂😂😂
.. حلوين عليك ال 3 الاف 😘😄😁
شكرا يا شيخه دانه كلامك احلى من العسل
كل الاحترام والاعتزاز للقلب المرهف ما تستاهله الا انتي وبس
أحيانا لابد أن تدير ظهرك للبعض ليس غرورا وإنما خشية التعارك مع صغار العقول قيل في المثل “علاج الجاهل التجاهل
العفووو تسلم 😍😍
الله يحلي ايامتس ولياليتس ودنياتس وآخرتس ي اسووووووووووووووومي تسلمين
اذا اتتني مذمة من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كامل ….. والكامل وجه الله سبحانه
انت ايها الساذج الحقير انت وجهك وقفاه واحد لافرق بينهما ووجودك هنا كعدمه وحتسيك القبيح كقبح وجهك الاملح الاشعث الاغبر لايقدم ولايؤخر واليك هذا المثل البدوي ايها الحضري الغبي والأحمق
ماعلى الذيب من طقاع النعجة … و تبقى الاسود اسووووووووود والنعاااااااااااااااج نعاج
أحيانا تضطر بأن تضرب البعض على وجوههم بالشبشب ليس تكبراً وإنما هذا هو قدرهم صغار العقول الفارغة من المخ قيل في المثل “علاج الأحمق ان تلجمه لجماً و تدوس على غاربة كي يخرررررس
افا عليتس ي دانة … ازعل عليتس انا ازعل على نفسي ولا يمكن اني ازعل عليتس انتي ب الذات عسى ربي يوفقتس دنيا وآخره
شكرا يا شيخه دانه كلامك احلى من العسل
كل الاحترام والاعتزاز للقلب المرهف ما تستاهله الا انتي وبس ,,, يااااااااااااااااااااااااي امبييييييييييييييييييييييييييه
هي فعلاً كلامها احلى من العسل ولها احترامها وتقديرها لكن انت كلامك زي المجاري مثل وجهك القبيح والنتن
كيفك يادانة ياحبيبة قلبي طولت عليك كنت خارج المملكة وانشغلت
آمين وياك يا وهم سلم لسانك ع رااااسي والله
هـلا بك مزيون نورت الصحيفة بطلتك كيفك
لن انزل الى مستواك ﻻرد عليك بس نوعيتك جعلتني أشفق عليك لكثرة معاناتك بسبب جهلك
لن انزل الى مستواك القذر وكل بئر بما فيه ينضح ولن أرد على واحد جاهل وحقير مثلك لا يعرف مقدار الرجال
انت خرنثا وبعيده عن شواربك الرجوله
رجااااااال والله وصار لك لسان ي الجعري وكبرت نفسك ي الدمنه واتحداك تحلف يمنين ..
يااااااااااااااااااااااااي شكثر اعاني بسبب جهلي شلون عرفت ي السلحه اثرك فطين رح ل غوتشي وارماني وخذلك كلس غط فيه وجهك وحمالات لديودك ي مايع ي صايع
انت لست برجل ايها القرد الاجرب ,,,, الرجال نحسب لها الف حساب ونحترمها اما الرخوووم والرمم امثالك نتفل بوجيهها وننعتها ب اقبح الكلام اللي يليق بها قبح الله وجهك ماحييت ايها البقره الصارف
يا زينكم لو تعتذرون ل بعض وتتعوذوا من الشيطان ترى الأعتذار تربيه مو ضعف والا اهانه يالله مين بيبدأ بيعتذر للثاني 😍❤️
احترم رايتس ي دانه لكن هالتسلب والله يخسى ويعقب اعتذر منه….هذا 🐩🐩🐩🐩 وهذا قدره 🐲 عظم و 👈👈💩💩💩💩💩😷😷😷 الله يكرمتس ومن يقرأ
وبعدين ي دانة هذا …من فصيلة🐴🐴 شوفي لبسه ب الله وحكمي عقلتس شوفي لبسه 👗هذا من فواتشي طبعا وشوفي الثاني والثالث 👙🎽ب الله هذا ينعد من الرجال 🙊🙊😂😂😂😂😂😂😷
وارد فوتشي وأرماني 🙊🙊🙊💀
اللبس الاخير حق الدلخه من أرماني 🙊🙊🙊🙊
قوي قدام الجنس الناعم الحمد لله باين ان عروقك طقت 😂😂😂😂😂😂😂😂
ما الومك عايش في خيمة وتخب عليك
محامي الناقة العرجاء
الله يغفر لك يا وهم ما قلت ويغفر لنا جميع
تروك يا ذوق ترى وهم ترك الصحيفة ,,!
الله يسامحنا كلنا مشكلتي وياه انا نسمع لنرد لا لنفهم
تقبلي اسفي دندن الله يوفقك
مقبول ما جاء منك إلا كل خير ويوفقك يارب دنيا وآخره ..
التعليقات مغلقه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9048 ] نشر منذ 3 شهور
لون فستانها نااااايس 😍😍
بس موديله قديم ….اللي محليه جسمها 😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
حلووو 😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
جسمها أنيق 😍
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
احلى تعليق دندن الله لا يحرمنا من تعليقاتك المحترمة 😍
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14962 ] نشر منذ 3 شهور
كلللللللللووووووو. وووش
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
☺️😍
الله يحلي أيامك يا تروك ويسعدك ولا يحرمني منكم ياحلوين 😍🌸
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الصراحة هذي خصرها يشبه خصر تترتسية
الشمالي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
أرى انكم مغرمون بها …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10551 ] نشر منذ 3 شهور
هاي شكلها طالعه من عند جزار تركي او باكستاني شال اللحم والشحم اللي حول الخصر ليضهر بهذا الشكل كانه خصر سلوقي جوعان .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووووم شفتي وشلون خصر تترسية
لا والاهم فستان تترتسية مرررررررررره مرررررررررررررررررره لايق عليها واكيد شاريته من غوتشي او ارماني
وش رماني رماني فيك ي بحر الاثارة
هههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اوووووووووووووووووووووووووووووووومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ثيس قيرل ترتسية فيييييييييييييري فيييييييييييييري دييييييييييييييييييييييييرتي
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
والله ي جاك حتسي يشق مضرطك ويتعداك ولكن حذفوه اللي مايخافون الله ماخلوك تبتسي ي الحضري المتمنيتس
وانا واسووم بعد ننقد ع انفسنا اللي عطيناك اكبر من حجمك ايها البعوضة هههههههههههههههههههه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
.
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
احلى تعليق دانه لكن انتي ي ترتسية تعليقتس اخس تعليق ي بومة الدياية وي شنو ذيه هذي لهجتك ايها الحضري المتمنيتس
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحلي أيامك يا تروك ويسعدك ولا يحرمني منكم ياحلوين
الله يهديتس ي دانة الحين بيشوف تعليقتس وب تنبلق بومته وبيشخ ع وجهه وبيخرب فستانه اللي شاريه من غوتشي هههههه هههههههه هههههههه هههههههه هههههههه ههههههه ههههههه ي الله ماهذا الجيل الناعم جيل قرطاس فلين ينكسر بسرعة ههههههه ههههههههه ههههههههههه ههههههههههه وييييي شنو ذيييي امبيه ابي ماما ابي بابا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اخس واعفن تعليق ك عفانة صاحبة اللي هو تعليق تترتسية الله يحرمنا منها ب اقرب فرصه من هالصحيفة
وترتسية وايا ترتسية صاروا تراتسي الشعبية اميييييييييييييطططططططططططططييييييييييييييييييي مممممييييييييييييييييييييييييييييييطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4321 ] نشر منذ 3 شهور
من هي هذه
زوجه بباي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص يا وهم تعوذ من الشيطان والله مو شطاره تملا صحيفتك بالكلام هذا والسب والقذف الله يصلحكم بس وش خليتوا للمراهقين إنتو كبار بعقولكم ورجال عيب وربي كذا فيه غيركم يقرأ ذا الكلام وأكيد مع احترامي بياخذ فكره سيئه عنكم الله يصلح الحال ويهدي الجميع ..!
محمد[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
سوت شفط دهون وعمليات وصورة نفسها
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اعوذ بالله من شيطان الانس تتركي
تم ي دانه تم انتي عزيزه عندي ولكن هو اللي بدء علي بالغلط قبل فترة وحطيته براسي وكل مره امزمز عليه وانا ي دانه في الحقيقة نقدت ع نفسي حيييييييييييييييل حييييييييييييييل اني نزلت من مستوى عقلي الي مستوى عقل هالحثالة البزر وخليت المعلقين والناس اللي تقرأ يآخذون فكره سيئه عني بكل أسف اقولها لذلك من هذي اللحظه انا عتزل الصحيفة الي أجل غير مسمى دام هالخمام المدعو ترتسيه وامثاله
الي اللقاء دانة سلمي ع اللي يعزون ع قلبي وهم معروفين وواضحين ك وضوح الشمس بااااااااي باااااااااااااااي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
دام إننا عزيزين ع قلبك أجلس وعلق ومالك شغل بأحد وهو بعد بيعلق وماله شغل فيك بس بالنهايه براحتك 😨
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
يادانه مطارد بكل تعليق وراء الرجال ليه ماتعلقين على المواضيع وتكتفين بالرد على البنات بس ….ز
لو منتي غلطانه اتحداااااك تراوين اهلك تعليقاتك بهالصحيفه ولانتسين انتي وغيرك من البنات ان الله العظيم مطلع عليكم
حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونعم الوكيل
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
ياحسرتي على شايبك واخوانك يابنت الناس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
أخ زائر أنا برد عليك بكل أحترام انا ما أحط مراقبتك ولا مراقبة اهلي اضع مراقبة الله قدامي امام اي شيء ما راح يحاسبني الا هو وانا ما أطارد وراء احد انا انسانه ولي كرامتي بس حبيت اصلح بينهم وانصحهم من ذا الكلام اللي كاتبينه فقط لا غير.. وبالاخير أنا مسؤوله أمام الله عن صدقي ونوايا قلبي ولست مسؤوله عن نوع تفكيرك
وبالبدايه والنهايه وبالاول والاخير مالك دخل بإي شيء اقوله كائن من تكون تحياتي !!
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
اسئل الله العظيم المنتقم الجبار رب العرش العظيم مالك الكون ان يحاسب كل فاسق وفاسقه ويبتليه بشر البلاء انه قادر على كل شي
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههه زائر غير مرغوب فيه وجاه القصف المدمر اللي ضيع ملامح وجهه هههههههههههههه
انت قاعد اتحسب علينا تسنك وحده هاجرها زوجها وساحب عليها سحبة سيفون تلايط بس يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم
اما انتي ي دانة الله يسامحتس وردتس علي أحسه هجومي وتوبيخ بنفس الوقت ولكن والله لو تخطين علي ي دانة او تزلين مااقول لتس شيء وذاك السفيه شفتيه يخطي ع اسوم وهي المسيكينه تعلق وبحالها ماقالت له شيء الإمعة اللي اسمه ترتسيه ابن فوتشي ابن أرماني
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
بكمل التعليقات الي ٣٠٠٠ وبوقف
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الحين تجي ترتسيه الي الصحيفه بعد مانخلص تنظيف بيوت الأمريكان في نيويورك عشان تمشي حالها ومصاريف لها في ديار الغربه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ناهيك عن غسيل ودعتس الصحون والنواعير في المطاعم 😂😂😂😂😂
خلاص الحين أتممت الرقم ٣٠٠٠ خذها مصاريف لك ي ترتسيه مش حالك في نيويورك قوووود باااااااااي قااااااااايز سيوووووووو
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
والمواعين
والماعونة عانك الله تعلم المراجل من اخوان بدوه ي الحضري
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
سوري تخلص تخلص وليس نخلص هههههه
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ..
اسئل الله العظيم بكل اسمائه العظمى ان ينتقم من كل متهاون بتعاليمه وساخر من الدعاء به..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله يا وهم قلبي طيب وانت اكثر واحد تعرفني نصيحه فقط لاغير لك والحين مشغوله اترككم لا تزعل يا وهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14962 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه
$$[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله من كلام الفحش يارب رحمتك
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
زائر اخررررررس ثكلتك امك ي رويبضة انت 🐩🐩🐩🐩 فقط مخلوق في هذه الدنيا للنباح والنياح
متى انا سخرت من الدعاء ومن تعاليم الله جل في علا ي اعمى القلب والبصيره ي إمعة انت من ليت ترا من خنافرك
وهل انا شاركتك في حلال ابوك عشان تتحسب علي كأنك امرأه مهجورة من زوجها كما اسلفت أعلاه
اسأل الله جل في علاه ان يجعل دعائك في دائرتك ومحيطك حولك وحواليك لاتتعداك ان شاء الله ي قرد
اما انك تنصح ب اُسلوب وبكل أدب او انك تغلق فمك وتكف يدك اسأل الله ان يشلها من التهجم ع المسلمين وأعراضهم
اُسلوب همجي ك كاتبه معشش اُسلوب الدواعش في مخيخك
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
دانه لقد وصلت نصيحتك لي وجزيتي خير الجزاء واسأل الله العلي القدير بأن تكون دعوة هذا المعتوه في نحره ولاتتعداه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7971 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
.. حلوين عليك ال 3 الاف 😘😄😁
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا يا شيخه دانه كلامك احلى من العسل
كل الاحترام والاعتزاز للقلب المرهف ما تستاهله الا انتي وبس
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
أحيانا لابد أن تدير ظهرك للبعض ليس غرورا وإنما خشية التعارك مع صغار العقول قيل في المثل “علاج الجاهل التجاهل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
العفووو تسلم 😍😍
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحلي ايامتس ولياليتس ودنياتس وآخرتس ي اسووووووووووووووومي تسلمين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اذا اتتني مذمة من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كامل ….. والكامل وجه الله سبحانه
انت ايها الساذج الحقير انت وجهك وقفاه واحد لافرق بينهما ووجودك هنا كعدمه وحتسيك القبيح كقبح وجهك الاملح الاشعث الاغبر لايقدم ولايؤخر واليك هذا المثل البدوي ايها الحضري الغبي والأحمق
ماعلى الذيب من طقاع النعجة … و تبقى الاسود اسووووووووود والنعاااااااااااااااج نعاج
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
أحيانا تضطر بأن تضرب البعض على وجوههم بالشبشب ليس تكبراً وإنما هذا هو قدرهم صغار العقول الفارغة من المخ قيل في المثل “علاج الأحمق ان تلجمه لجماً و تدوس على غاربة كي يخرررررس
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
افا عليتس ي دانة … ازعل عليتس انا ازعل على نفسي ولا يمكن اني ازعل عليتس انتي ب الذات عسى ربي يوفقتس دنيا وآخره
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا يا شيخه دانه كلامك احلى من العسل
كل الاحترام والاعتزاز للقلب المرهف ما تستاهله الا انتي وبس ,,, يااااااااااااااااااااااااي امبييييييييييييييييييييييييييه
هي فعلاً كلامها احلى من العسل ولها احترامها وتقديرها لكن انت كلامك زي المجاري مثل وجهك القبيح والنتن
مزيون[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
كيفك يادانة ياحبيبة قلبي طولت عليك كنت خارج المملكة وانشغلت
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
آمين وياك يا وهم سلم لسانك ع رااااسي والله
هـلا بك مزيون نورت الصحيفة بطلتك كيفك
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
لن انزل الى مستواك ﻻرد عليك بس نوعيتك جعلتني أشفق عليك لكثرة معاناتك بسبب جهلك
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
لن انزل الى مستواك القذر وكل بئر بما فيه ينضح ولن أرد على واحد جاهل وحقير مثلك لا يعرف مقدار الرجال
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
انت خرنثا وبعيده عن شواربك الرجوله
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
رجااااااال والله وصار لك لسان ي الجعري وكبرت نفسك ي الدمنه واتحداك تحلف يمنين ..
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
يااااااااااااااااااااااااي شكثر اعاني بسبب جهلي شلون عرفت ي السلحه اثرك فطين رح ل غوتشي وارماني وخذلك كلس غط فيه وجهك وحمالات لديودك ي مايع ي صايع
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
انت لست برجل ايها القرد الاجرب ,,,, الرجال نحسب لها الف حساب ونحترمها اما الرخوووم والرمم امثالك نتفل بوجيهها وننعتها ب اقبح الكلام اللي يليق بها قبح الله وجهك ماحييت ايها البقره الصارف
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
يا زينكم لو تعتذرون ل بعض وتتعوذوا من الشيطان ترى الأعتذار تربيه مو ضعف والا اهانه يالله مين بيبدأ بيعتذر للثاني 😍❤️
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
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وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
احترم رايتس ي دانه لكن هالتسلب والله يخسى ويعقب اعتذر منه….هذا 🐩🐩🐩🐩 وهذا قدره 🐲 عظم و 👈👈💩💩💩💩💩😷😷😷 الله يكرمتس ومن يقرأ
وبعدين ي دانة هذا …من فصيلة🐴🐴 شوفي لبسه ب الله وحكمي عقلتس شوفي لبسه 👗هذا من فواتشي طبعا وشوفي الثاني والثالث 👙🎽ب الله هذا ينعد من الرجال 🙊🙊😂😂😂😂😂😂😷
وارد فوتشي وأرماني 🙊🙊🙊💀
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اللبس الاخير حق الدلخه من أرماني 🙊🙊🙊🙊
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
قوي قدام الجنس الناعم الحمد لله باين ان عروقك طقت 😂😂😂😂😂😂😂😂
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
ما الومك عايش في خيمة وتخب عليك
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
محامي الناقة العرجاء
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
الله يغفر لك يا وهم ما قلت ويغفر لنا جميع
تروك يا ذوق ترى وهم ترك الصحيفة ,,!
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسامحنا كلنا مشكلتي وياه انا نسمع لنرد لا لنفهم
تقبلي اسفي دندن الله يوفقك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13069 ] نشر منذ 3 شهور
مقبول ما جاء منك إلا كل خير ويوفقك يارب دنيا وآخره ..