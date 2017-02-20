تسريبات جوجل لأحدث نسخة من نظام أندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

من المنتظر أن تعلن شركة جوجل خلال مؤتمرها Google I/O للمطورين خلال شهر مارس عن نظام التشغيل القادم للأندرويد، والذي أطلقت عليه اسم أوريو .

و يرجح كفة Oreo كأحد الأسماء البارزة بشدة ليكون اسما لأحدث أنظمة تشغيل أندرويد، هو نشر” Hiroshi Lockheimer” نائب الرئيس الأول لأندرويد ونظام كروم وجوجل بلاي، لصورة متحركة على حسابه الشخصي “لحلوى الأوريو”، ليشير إلى أن الإصدار المقبل من أندرويد قد يحمل هذا الاسم، وإذا ما التزمت جوجل بالجدول الزمنى المنتظم فمن المنتظر أن يظهر مع بداية مارس.

ولكن يحب ملاحظة أن “Lockheimer” كان قد نشر بعض الأسماء السابقة لبعض أنظمة أندرويد والتي لم يتم استخدامها لسبب أو لآخر، كذلك فإن الاسم الذى يجرى به تطوير نظام التشغيل داخليا، قد يختلف عن الاسم النهائي الذى سيمتلكه نظام التشغيل.