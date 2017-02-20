توقعات بأن يجتذب اكتتاب « أرامكو » الشركات العالمية للخليج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي،أن يجتذب الاكتتاب المرتقب لشركة أرامكو السعودية، استثمارات أجنبية ضخمة، ليس فقط إلى المملكة، ولكن لكل دول مجلس التعاون الخليجي.

و قال كظم في تصريحات صحفية، أن الطرح سيعمل على زيادة الفرص الاستثمارية إلى المنطقة، ولا سيما دبي من خلال الشركات العالمية التي تستهدف السوق السعودية من خلال مكاتبها الإقليمية في الإمارة.

ورداً على سؤال من الأناضول حول إمكانية طرح أرامكو ببورصة دبي، قال كاظم: من غير المنطقي أن يتم إدارج شركة كبيرة مثل أرامكو في سوقين متجاورين في منطقة الخليج.

وأضاف عندما تبحث أرامكو عن إدراج في أسواق مالية أخرى إضافة إلى السعودية، سيصبح من الأفضل لها خارج المنطقة في أوروبا وأمريكا مثلاً ما يزيد السيولة على السهم.