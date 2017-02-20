أبل الأكثر إثارة للإعجاب في 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تصدرت الشركة العملاقة للهواتف الذكية والبرمجيات «أبل» كأكثر الشركات إثارة للإعجاب، بحسب ما أعلنت مجلة الأعمال Fortune عن الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في 2017.

و أشارت المجلة إلى أن نتائج الشركات تأتي عبر استطلاع لأكثر من 3800 مسؤول، ومحلل ومخرج وخبير لتقييمها على أساسات عدة، أهمها قيمة الاستثمار وجودة الإدارة، ومدى مسؤوليتها عن المنتجات التي تصدرها للمجتمع، ومدى قدرتها على جذب المواهب، مبينة أن الاستطلاع لا يشمل إلا الشركات ذات الإيرادات الأعلى؛ وعددها 680 شركة في 28 دولة.

– أبل

– أمازون

– ستاربكس

– بيركشاير هاثاواي

– والت ديزني

– ألفابيت

– جنرال إليكتريك

– ساوث ويست

– فيس بوك

– مايكروسوفت

– فيدكس

– نايكي

– جونسون اند جونسون

– نيتفليكس

– كوستكو

– كوكاكولا

– أمريكان اكسبريس

– نوردستروم