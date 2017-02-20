معالجة أكثر من 3600 مبنى مدرسي متضرر جرّاء السيول - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك، أن تم الوقوف على 3600 مبنى مدرسي في المناطق والمحافظات المتضررة من الأمطار والسيول، ومعالجتها من قبل فرق الصيانة الميدانية في إدارات التعليم .

وأضاف البراك أنه تم التأكد من كافة وسائل الأمن والسلامة في المدارس من قبل فرق الصيانة الميدانية، ومراعاة سلامة الصحة العامة لمستخدمي المباني وسلامة المبنى إنشائياً وكذلك التمديدات الكهربائية والعزل المائي وتصريف المياه.

وأشار البراك إلى وجود عدد (4) مباني مدرسية في المنطقة الشرقية مازالت معلقة بسبب تجمع المياه في الأحياء التي تقع المباني داخلها، وعدد (5) مباني أخرى في محافظة الخرج جراء انقطاع الطرق، إضافةً إلى عدد (6) مباني في منطقة عسير تم تعليقها كإجراء احترازي من قبل إدارة التعليم في المنطقة لوجود صعوبة في الوصول إلى تلك المباني، بينما تم استئناف الدراسة في جميع المباني الأخرى.