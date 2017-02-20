العبادي ينفي وجود قوات أجنبية تقاتل في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

نفى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الاثنين، وجود أي قوات أجنبية تقاتل على أرض العراق.

وأشار العبادي، خلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي جيمس مايتس، إلى “أهمية الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب وتأكيد عدم وجود أي قوات أجنبية تقاتل على الأراضي العراقية وهناك مستشارون فقط وأن القوات العراقية هي من تقاتل وتحقق الانتصارات”.

وأضاف “نؤكد قدرتنا على هزيمة داعش ونحن في اللحظات الحاسمة لتحرير مدننا ومن الضروري أن يستمر الدعم للعراق”.

وجدد مايتس دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي المجالات الأخرى، قائلاً “إن مجيئنا من أجل دعم العراق، وتأكيدنا على استمرار العلاقة والدعم بعد داعش.