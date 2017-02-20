‎ بدأ إصدار الهوية الوطنية للسيدات في شقراء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة أن الأحوال المدنية في محافظة شقراء بدأت في استقبال المواطنات بمقرها الجديد .

ودعت المواطنات بالمسارعة على إصدار الهوية الوطنية حماية لهن وحفظاً لحقوقهن، على أن يتم حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي للأحوال المدنية المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

و اوضحت أن المكاتب النسائية ستُفتتح تباعاً في مختلف المناطق، وذلك حسب خطة الأحوال المدنية المعدة وبمتابعة مستمرة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.