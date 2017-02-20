 ‎ بدأ إصدار الهوية الوطنية للسيدات في شقراء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 25

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ‎ بدأ إصدار الهوية الوطنية للسيدات في شقراء

‎ بدأ إصدار الهوية الوطنية للسيدات في شقراء

‎ بدأ إصدار الهوية الوطنية للسيدات في شقراء
عادل الحربي(صدى):

قالت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة أن الأحوال المدنية في محافظة شقراء بدأت في استقبال المواطنات بمقرها الجديد .

ودعت المواطنات بالمسارعة على إصدار الهوية الوطنية حماية لهن وحفظاً لحقوقهن، على أن يتم حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي للأحوال المدنية المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

و اوضحت أن المكاتب النسائية ستُفتتح تباعاً في مختلف المناطق، وذلك حسب خطة الأحوال المدنية المعدة وبمتابعة مستمرة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور

وش الفايده