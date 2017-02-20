رئيس النصر حول انضمام لاعبين جدد: كل شئ وارد - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أن توقيع ناديه عقد رعاية مع ششركة إنفنيتي، يأتي ضمن خطوات استثمارية تكون مفيدة للطرفين.

وأضاف رئيس النصر أن الشركات لا تهتم بشكل كبير بالنتائج، مطالبا جماهير النادي بالحضور والمساندة وعدم الانسياق وراء من يحاول التأثير على جماهير النصر في مواقع التواصل.

واختتم بن تركي تصريحاته بأن النادي قد يضم لاعبين جدد في أي وقت قائلا ” لا تتوقع ما قد نفعل كل شيء في نادي النصر جائز سواءً إبقاء لاعب أو مغادرة لاعب أو التوقيع مع لاعب, وسنطلب حكاماً في كافة مباريات النصر القادمة بدوري جميل للمحترفين”.