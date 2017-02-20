احتجاز أكبر يخت في العالم لسداد مديونية صاحبه - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أكدت السلطات في إقليم ما وراء البحار البريطاني “جبل طارق” لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين أنها احتجزت أكبر يخت بحري في العالم في الإقليم.

تأتي الأنباء وسط تقارير إعلامية بأن مالك سفينة ” سيلينج يخت ايه “، الملياردير الروسي أندري ميلنيشينكو، مدين بملايين الدولارات لشركة بناء السفن الألمانية ” نافال ياردس”؛ وقال مسؤول بارز من هيئة المحاكم في جبل طارق أن اليخت مصادر منذ الأسبوع الماضي.

وتمت احتجاز اليخت، الذي يبلغ طوله 143 مترا وارتفاعه 90 مترا، فيما كان متجها إلى أسبانيا قادما من حوض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية. وكان موعد التسليم الرسمي للمالك مقررا خلال الأربعة أشهر المقبلة.

وقال متحدث باسم ميلنيشينكو أن الاحتجاز ناتج عن “مشكلة فنية “، “نحن واثقون من أن الإحتجاز سوف ينتهي خلال الأيام المقبلة وهذه الحلقة المؤسفة ستنتهي”.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن النزاع اليوم الاثنين في محكمة بجبل طارق.

يشار إلى أن هذا اليخت، الذي استغرق بناؤه 5 أعوام لا يوجد مثله بين المراكب الشراعية الكبيرة في العالم، حيث يبلغ طوله 142.8 متر، وعرضه 25 مترا، وحمولته 12.700 طن.

وتبلغ قياسات أشرعة اليخت الذي صممه الفرنسي فيليب ستارك، أكثر من 3700 متر مربع، أو نحو نصف ملعب كرة قدم. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف بناء اليخت الذي يتسم تصميمه بالنظرة المستقبلية نحو 400 مليون يورو.