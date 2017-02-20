سعد الأمير: الأهلي جاهز لتخطي بونيودكور في مجموعة الموت - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد العراقي سعد الأمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مجموعة فريقه في دوري أبطال آسيا قوية للغاية وتضم فرق مميزة خاصة نادي العين الإماراتي الذي وصل لنهائي النسخة السابقة وبودنيودكور الأوزبكي.

وأعرب المهاجم العراقي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام بونيودكور الاوزبكيوالتي تقام غدا الثلاثاء، عن أمنيته بأن يقدم الفريق لقاءا جيدا وأن تكون المباراة بداية جيدة بدوري أبطال آسيا بالفوز كون اللقاء على أرضهم وبين جماهيرهم.

وأضاف الأمير، أنهم سيبذلون قصارى جهدنا من أجل تحقيق الانتصار في اللقاءين القادمة.