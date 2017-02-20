« زين » توفي بقرار هيئة التحكيم و ترد 220 مليون لـ« موبايلي » - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

ردت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مبلغ وقدره 219.46 مليون ريال لشركة اتحاد الاتصالات “موبايلي،بعد قرار هيئة التحكيم الصادر في نوفمبر الماضي.

وأوضحت “زين”، في بيان لها على “تداول” اليوم الاثنين، أنها قامت أيضاً بدفع 1.16 مليون ريال إلى الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم، وبذلك تكون قد أوفت بقرار الهيئة.

وأعلنت “زين”، مطلع يناير الماضي، أنها قررت عدم التقدم بدعوى بطلان حكم لتحكيم، في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وأنها ستقوم بدفع كامل المبلغ المحكوم به، بموجب التحكيم، بعد تسلمها أمر المحكمة المختصة الذي يقضي بتنفيذ الحكم.

وكانت الشركة قد تسلمت خلال شهر نوفمبر الماضي، حكماً صادراً عن هيئة التحكيم، يقضي بإلزامها بدفع 219.46 مليون ريال، لصالح “موبايلي”، وذلك ضمن عملية تحكيم في نزاع بينهما، كانت تطالب فيه “موبايلي” بالحصول على 2.1 مليار ريال، وبذلك تكون هيئة التحكيم قد قامت برد 90% من مطالبات شركة “موبايلي”.