العثور على جثمان سائق سيارة الطالب نواف الأحمري غريق سيول عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

امتدادا لعمليات البحث عن المفقود الذي جرفته مياه السيل خلال عبوره بسيارة لمجرى منخفض لتصريف المياه بحي المنسك بابها يوم الثلاثاء الموافق ١٧-٥-١٤٣٨ حيث تم بفضل الله ومن خلال احد اقارب المفقود المشاركين مع فرق الدفاع المدني القائمة باعمال البحث العثور على جثة المفقود ( المقيم العربي ) عند الساعة ١٥:٢١ من مساء اليوم الاثنين ٢٣-٥-١٤٣٨ على بعد ما يقارب ٩ كيلو من نقطة انجرافه وتم التعرف عليه من قبل أقاربه .

وعليه انتشلت فرق الدفاع المدني جثمانه والتي شاركت وعلى مدى ٦ أيام في أعمال البحث عبر مجاري المياه على امتداد شعيب تصريف المياه بحي المنسك ووادي ابها بمشاركه اقارب الغريق وفريق غوث التطوعي بعسير وفريق ساعد التطوعي اثر مسح كافه المستنقعات المائيه والبرك والابار الواقعه على امتداد منطقه البحث والتمشيط .هذا وقد قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان

كما قدم اللواء الحارثي شكره وتقديره للجهات التطوعية التي شاركت مع رجال الدفاع المدني في اعمال التمشيط والبحث

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي