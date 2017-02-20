بالفيديو والصور.. تجربة الجنس الناعم في البيع والشراء بالقرية العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. تجربة الجنس الناعم في البيع والشراء بالقرية العالمية
أثبتت القرية العالمية في الجنادرية نجاح تجربة الجنس الناعم في البيع والشراء فاستعان عدد كبير من المحلات بالنساء في تقديم البضائع للزبائن والقيام بالعمليات التجارية.
وما بين محلات العطور والملابس والهدايا والأثريات يجد كثيرون من زوار الجنادرية من تقوم بالبيع والشراء هن سيدات في تجربة لفتت انتباه العديد من الزوار وحققت ما لم تستطع كثير من المحلات تحقيقه خارج الجنادرية.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه صدى بلا استغفال الصورة اللي فوق واللي تحت مالها داعي ومالها صله بالجنادرية عيبببببب
متابع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
هذا شي جميل ان تكون الفتاة السعوديه مسوقه من الدرجه الاولى في جميع المجلات التجارية .
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
شاي شاي حليب نعناع تصلح أغنية
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
نعومي من سعوديات غييييييييييييييير
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
ستعمل النساء في البيع والشراء في المراكز التجارية الكبرى وستنافس الرجال ……… وستكون كاشفة كما في الصورتين 1 والاخيرة واللي موعاجبه يطق راسه في الحيط ويشرب من مويه البحر
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 3 شهور
سؤال الى الرجال الهبال . لماذا لاتريدون المرأة أن تعمل ؟
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
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( بها فساد عظيم )
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ابو سليمان النصراوي[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 3 شهور
يالله شد حيلك وطلع أهلك ليبيعو للناس وأثبت لنا تحررك وانفتاحك !!