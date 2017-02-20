بالفيديو والصور.. تجربة الجنس الناعم في البيع والشراء بالقرية العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد معلمي(صدى):

أثبتت القرية العالمية في الجنادرية نجاح تجربة الجنس الناعم في البيع والشراء فاستعان عدد كبير من المحلات بالنساء في تقديم البضائع للزبائن والقيام بالعمليات التجارية.

وما بين محلات العطور والملابس والهدايا والأثريات يجد كثيرون من زوار الجنادرية من تقوم بالبيع والشراء هن سيدات في تجربة لفتت انتباه العديد من الزوار وحققت ما لم تستطع كثير من المحلات تحقيقه خارج الجنادرية.