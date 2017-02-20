تشخيص و علاج حالة نادرة بمستشفى الثغر بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

في حالة نادرة لسيدة سعودية راجعت قسم الطوارئ بمستشفى الثغر بجدة وهي حامل و تعاني من نزيف رحمي حيث قام عدد من الأطباء و الطبيبات بالمستشفى بتشخيص الحالة على الفور بأنها حالة نادرة تحصل مرة واحدة في كل ثلاثمائة ألف حمل و تدعى هذه الحالة حالة حمل مغاير التوضع حيث تكون المرأة حامل بتوأم أحدهما داخل الرحم و الأخر خارجة في نفس الوقت . حيث تم التدخل فوراً من قبل الأطباء في التشخيص و الأشعة و كذلك التدخل جراحياً من قبل استشارية النساء و الولادة الدكتورة حنان الشهري و إنقاذ حياة الأم .