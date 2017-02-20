ضبط 63 مخالفا لنظام الإقامة بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط 63 مخالفا لنظام الإقامة بالمدينة المنورة
نفذت الجهات الأمنية بشرطة المدينة المنورة، حملة أمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة، أسفرت عن ضبط 63 مخالفاً من رجال ونساء يمتهنون العمل والخدمة في المنازل، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأهاب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني بجميع المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع المخالفين، حفاظاً على السلامة الصحية والفكرية والأمنية.
hamed[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الله يقويهم ويعطيهم العافيه وقريب ان شاء الله تنظف مملكتناء من هذا الوباء الخطير وليت الاخوان في الطائف يتحركوا لتنظيف الشوارع من العماله السائبه من الجنسيه اليمنيه والمصريه والافغانيه