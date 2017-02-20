ضبط 63 مخالفا لنظام الإقامة بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت الجهات الأمنية بشرطة المدينة المنورة، حملة أمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة، أسفرت عن ضبط 63 مخالفاً من رجال ونساء يمتهنون العمل والخدمة في المنازل، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأهاب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني بجميع المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع المخالفين، حفاظاً على السلامة الصحية والفكرية والأمنية.