بالفيديو.. أمير الرياض يستكشف آثار سيول الدلم من الجو - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير الرياض يستكشف آثار سيول الدلم من الجو
عقد المير فيصل بن بندر، اجتماعا مصغرا، مع أمين منطقة الرياض، ومدير الدفاع المدني، ومدير شركة الكهرباء في محافظة الخرج، على متن الطائرة خلال جولة جوية، قام بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، على مركز الدلم بمحافظة الخرج أول من أمس، اطلع خلالها على الأثار التى أحدثتها السيول بالميادين والطرق والمنازل، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.
واستمع أمير الرياض، وفقا لفيديو نشرته ” العربية ” من المسؤولين لشرح كامل للرقعة المكانية التي تضررت من الأمطار، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة المختلفة لمحاصرة السيول ومواجهة آثارها، حاثا على إشراك المختصين وكبار السن لمنع تكرار مثل هذه المشاكل والأضرار التي سبّبتها السيول، خاصةً فيما يتعلق ببناء المنازل وسط الأدوية وغرق الكثير منها إثر السيول.
وأضاف أنه وجد الأمور في الدلم مطمئنة بشكل كبير، باستثاء حدوث بعض الأضرار في الطرقات والمنازل، وسيتم إصلاحها قريباً، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذه السيول بشكل مفصل ومتأنٍ في اجتماعات الإمارة، كما سيتم الرفع بتقارير حولها إلى القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على كل حال.
Keath[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 3 شهور
طوبى للمطبليين!!
neyoo[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
بعد جففو نص المويه راحوو
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4214 ] نشر منذ 3 شهور
وأضاف أنه وجد الأمور في الدلم مطمئنة بشكل كبير، !!! باستثاء حدوث بعض الأضرار في الطرقات والمنازل، وسيتم إصلاحها قريباً، كيف تكون مطمئنه بشكل كبير باستثاء حدوث بعض الأضرار في الطرقات والمنازل، الله يرحم الحال