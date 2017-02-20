بالفيديو.. أمير الرياض يستكشف آثار سيول الدلم من الجو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عقد المير فيصل بن بندر، اجتماعا مصغرا، مع أمين منطقة الرياض، ومدير الدفاع المدني، ومدير شركة الكهرباء في محافظة الخرج، على متن الطائرة خلال جولة جوية، قام بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، على مركز الدلم بمحافظة الخرج أول من أمس، اطلع خلالها على الأثار التى أحدثتها السيول بالميادين والطرق والمنازل، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

واستمع أمير الرياض، وفقا لفيديو نشرته ” العربية ” من المسؤولين لشرح كامل للرقعة المكانية التي تضررت من الأمطار، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة المختلفة لمحاصرة السيول ومواجهة آثارها، حاثا على إشراك المختصين وكبار السن لمنع تكرار مثل هذه المشاكل والأضرار التي سبّبتها السيول، خاصةً فيما يتعلق ببناء المنازل وسط الأدوية وغرق الكثير منها إثر السيول.

وأضاف أنه وجد الأمور في الدلم مطمئنة بشكل كبير، باستثاء حدوث بعض الأضرار في الطرقات والمنازل، وسيتم إصلاحها قريباً، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذه السيول بشكل مفصل ومتأنٍ في اجتماعات الإمارة، كما سيتم الرفع بتقارير حولها إلى القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.