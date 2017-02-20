وفاة الفنان صلاح رشوان بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة الفنان صلاح رشوان بعد صراع مع المرض
توفي الفنان القدير صلاح رشوان في باريس حيث كان يعالج هناك بعد إصابته بمرض السرطان.
ومن المفترض عودة جثمان الفنان الراحل للقاهرة خلال ساعات لدفنه في مقابر عائلته.
وصلاح رشوان من مواليد عام 1950، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أشهر أعماله مسلسلي “المال والبنون” و”الدالى”.
كما قدم للسينما أفلام أهمها الطـاووس، وتمضي الأحزان، وأهل القمة .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمممه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور
ربنا يرحمه و يصبر اهلة هو من الفنانين المحترمين
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
:” اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء، والثّلج، والبرد، ونقّه من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعذ ه من عذاب القبر،
ساري الليل[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين يارب.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر له .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10535 ] نشر منذ 3 شهور
رحمه الله وغفر له