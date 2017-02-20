 وفاة الفنان صلاح رشوان بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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وفاة الفنان صلاح رشوان بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان صلاح رشوان بعد صراع مع المرض
القاهرة(صدى):

توفي الفنان القدير صلاح رشوان في باريس حيث كان يعالج هناك بعد إصابته بمرض السرطان.

ومن المفترض عودة جثمان الفنان الراحل للقاهرة خلال ساعات لدفنه في مقابر عائلته.

وصلاح رشوان من مواليد عام 1950، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أشهر أعماله مسلسلي “المال والبنون” و”الدالى”.

كما قدم للسينما أفلام أهمها الطـاووس، وتمضي الأحزان، وأهل القمة .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمممه

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور

ربنا يرحمه و يصبر اهلة هو من الفنانين المحترمين

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

:” اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء، والثّلج، والبرد، ونقّه من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعذ ه من عذاب القبر،

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه ويغفر له .

[ عدد التعليقات: 10535 ] نشر منذ 3 شهور

رحمه الله وغفر له