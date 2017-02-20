وفاة الفنان صلاح رشوان بعد صراع مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توفي الفنان القدير صلاح رشوان في باريس حيث كان يعالج هناك بعد إصابته بمرض السرطان.

ومن المفترض عودة جثمان الفنان الراحل للقاهرة خلال ساعات لدفنه في مقابر عائلته.

وصلاح رشوان من مواليد عام 1950، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أشهر أعماله مسلسلي “المال والبنون” و”الدالى”.

كما قدم للسينما أفلام أهمها الطـاووس، وتمضي الأحزان، وأهل القمة .