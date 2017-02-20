طرق التخلص من مشكلة تساقط الشعر - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يوجد أسباب كثيرة تؤدي إلى تساقط الشعر وعليك اكتشاف السبب الحقيقي لإيجاد العلاج المناسب. عموماً، يتعرض الشعر الطويل للتساقط بسبب ثقل خصلاته ولأنه لا يتغذّى جيّداً، كما أنه يتعرّض لتعدّيات كثيرة، منها: المبالغة في استعمال أدوات تصفيف الشعر الكهربائية، ربط الشعر وشدّه باستمرار، كثرة التسريح، الغسل المتكرر خصوصاً بمياه كلسية، وسوء العناية به. يضاف إلى هذه التعدّيات: التوتر والضغط النفسي، والتبدّلات الهرمونية.

إذا كانت حالتك عابرة، أنصحك بقصّ شعرك، وإبقاء طوله معتدلاً أي حتى حدود الكتفين. كما أنصحك بأن تعاملي شعرك بلطف، واستعملي له فرشاة مصنوعة من الوبر الطبيعي لتمشيطه. لفكّ تشابك شعرك، استعملي مصل عناية مصمم لهذه الغاية، واستعيني بمشط متباعد الأسنان لإزالة التشابك بنعومة دون جذب الشعر. من ناحية أخرى، تجنّبي غسل الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع، ونوّعي في التسريحات التي تعتمدينها.

حاولي أن لا تربطي شعرك يومياً وأن لا تشدّي الخصلات كثيراً عند رفعها. للعناية بشعرك الطويل، اختاري مجموعة مستحضرات متكاملة الأداء مصممة لتقوية ألياف الشعر والحدّ من تقصّفه وتساقطه.

من الضروري أيضاً، أن تتناولي المكمّلات الغذائية التي تحتوي أحماض أوميغا، مركب فيتامين B، ومستخلص الشاي الأخضر، وبذور العنب.

إذا استمرت حالة التساقط بالرغم من الحلول المقترحة، استشيري طبيب الجلد لمعرفة ما إذا كنت تعانين من خلل في الهرمونات.