طرق التخلص من مشكلة تساقط الشعر - صحيفة صدى الالكترونية

طرق التخلص من مشكلة تساقط الشعر
يوجد أسباب كثيرة تؤدي إلى تساقط الشعر وعليك اكتشاف السبب الحقيقي لإيجاد العلاج المناسب. عموماً، يتعرض الشعر الطويل للتساقط بسبب ثقل خصلاته ولأنه لا يتغذّى جيّداً، كما أنه يتعرّض لتعدّيات كثيرة، منها: المبالغة في استعمال أدوات تصفيف الشعر الكهربائية، ربط الشعر وشدّه باستمرار، كثرة التسريح، الغسل المتكرر خصوصاً بمياه كلسية، وسوء العناية به. يضاف إلى هذه التعدّيات: التوتر والضغط النفسي، والتبدّلات الهرمونية.
إذا كانت حالتك عابرة، أنصحك بقصّ شعرك، وإبقاء طوله معتدلاً أي حتى حدود الكتفين. كما أنصحك بأن تعاملي شعرك بلطف، واستعملي له فرشاة مصنوعة من الوبر الطبيعي لتمشيطه. لفكّ تشابك شعرك، استعملي مصل عناية مصمم لهذه الغاية، واستعيني بمشط متباعد الأسنان لإزالة التشابك بنعومة دون جذب الشعر. من ناحية أخرى، تجنّبي غسل الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع، ونوّعي في التسريحات التي تعتمدينها.
حاولي أن لا تربطي شعرك يومياً وأن لا تشدّي الخصلات كثيراً عند رفعها. للعناية بشعرك الطويل، اختاري مجموعة مستحضرات متكاملة الأداء مصممة لتقوية ألياف الشعر والحدّ من تقصّفه وتساقطه.
من الضروري أيضاً، أن تتناولي المكمّلات الغذائية التي تحتوي أحماض أوميغا، مركب فيتامين B، ومستخلص الشاي الأخضر، وبذور العنب.
إذا استمرت حالة التساقط بالرغم من الحلول المقترحة، استشيري طبيب الجلد لمعرفة ما إذا كنت تعانين من خلل في الهرمونات.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
يالهوي قسم اني اسرفت في شعري وانا اقول ليه يتساقط بكثرهه 😣😣
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13029 ] نشر منذ 3 شهور
هو أكثر شيء بسبب سوء التغذيه 😟
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
خذو اوميغا3
وبعدو عن السشوار اليومي
وسووا حمام زيت مره في الاسبوع
وشوفوا شعركم كيف يصير 👍😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
سؤء التغذيه .. والتوتر والنفسيه الشينه وكثرة المؤيه هذا بالنسبه لي .. اما السشوار م استخدمه كثيررر 🙄😥
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
اوميغا 3 كنت اخذها ووقفتها كان شعري واظافري حلوين 🙂
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح جداً مفيده للشعر والاظافر والبشره
شفت نتايجها .. اقول ويني عنها من زماان😭😭
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اذا كانت حالتك عابره انصحك بقص الشعر لحد الكتفين 😍
.
والله اني قصيته بدون سبب فقط تغيير لوووك
وكمشني ابوي 😣😣وقال الله لايربحك 😆😆وزعل 🙃🙃
.بس القص معروفه يجدد الشعر ويقويه 👍ويمنع التقصف
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
الاستشوار لابد منه للي شعره نص ونص 🤗🤗 ولكن في حل اخر اللي شعره ملولو يكدش احسن له اختصار للتايم 👍
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
احلقو علي 0 الزيرو صفر ويتجدد الشعر😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13029 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههه جيبك فاضي وع تخيلت أشكالنا هههههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
اععععععععع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الحمدلله انناا حتى مانصلع مثلكمممم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي التغذية والله .. هي الاساس واللي تقوي الشعر وتخليه
لامع وبهه حيؤيهه اما الشامبوهات والخرابيط ذيكك مالها نفع
☺😎
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
وحده منكم تتبرع لي شوي من بصيلات شعرها ابي اسوي زراعة شعر🤕🤕🤕🤕🤕🤕
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
شعري كثير انا بتبرع لك من خصل القذلهه 😅😅😅😃😂😂
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
والله ما قصرتي وتذكرتك علي حسابي لتركيا
أجنبـي وســــــــــــيـم[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 شهور
أسوم حصني نفسك عشان لا يطرقونك عين
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7778 ] نشر منذ 3 شهور
😊☺ هههه ..
اجنبي انا م اهتم لامور العين وكذا وهذي الامور الحافظ الله
ماراح تصيبني من حرؤف😄😄😄😄
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اللي ماتبا شعرها يطيح تدهنه بالودتس
انتم تعرفون الودتس والا لا ؟؟؟؟
ماهو الودك ( الودتس )؟؟؟؟؟؟ عندما يجيب ابوك ذبيحه للثلاجه آخذي ذنبة الذبيحه
ثم قطعيها قطع صغيره ثم ضعيها في قدر واتركيها على نار هادئه حتى يميع الشحم فيتحول
الى سائل ثم اتركيه حتى يبرد ويتجمد ، وبعد ذلك خذي منه بإصابعك وافركي فروة الرأس به
واستمري لمده أسبوع على هذه الوصفه بشرط انك ماتتروشين او تكدين ( تمشطين ) رأسك
وبعد أسبوع ستجدين ان شعرك اصبح مثل شعر النعيميه في غزارته
العزباء === بيزوجونها اَهلها فوووورا
المتزوجه === بيطلقها رجالها طلاق باين لارجعة فيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14950 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه الله لا يبحك يابو فارس يا مخبب ا لا زواج ومطلق الزوجات وناكب البنات اسبوع ما تغسل ولا تمشط انت صاحي.
هذي تل وصفه معروفه من زمان جد جدي و نحن ا نسميها. السبله والحدره. واليه و نظرا يحطون عليها حلبه وفعلن فيه ناس قادة معهم بس مو بذي الحاله اسبوووووووووع
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
لستي محرومه
امانه فيه وصفه كذا هههههههههههه قسم انا قايلها أمزح 😂😂😂
شفتوا اني خبير جمال 😊😊😊😊 خلوكن معي واسمعو كلامي وان شاءالله
لاخلي القرده تطلع غزال يتنطط 😁😁😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14950 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه الله لا يبحك يابو فارس يا مخبب ا لا زواج ومطلق الزوجات وناكب البنات اسبوع ما تغسل ولا تمشط انت صاحي.
هذي الوصفه معروفه من زمان جد جدي و نحن ا نسميها. السبله والحدره. واليه وترا يحطون عليها حلبه وفعلن فيه ناس فادة معهم بس مو بذي الحاله اسبووووووووع اسبووووووع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14950 ] نشر منذ 3 شهور
ايوه فيه وصفه كذا