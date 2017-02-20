مواطن يتسبب في توقف مشروع فك الاختناق المروري بمكة لعام كامل (صور) - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تسبب إغلاق مواطن لشارع حيوي مزدوج يربط بين حي المعيصم بالخضراء وبين المعيصم، لتوقف مشروع فك الاختناقات المرورية لأكثر من عام كامل، فيما ناشد سكان الحي، الأمير خالد بن فيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، بالتدخل لإزالة الضرر.

وقال عددا من المواطنين، ” يوجد لدينا شارع بعرض 32م بمخطط المعيصم المعدل المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتخطيط المدن، وقد قامت أمانة العاصمة المقدسة بفتح الجزء الغربي من الشارع وتوقفت هناك، مضيفين بأن الجزء الشرقي فقد قام أحد المواطنين باعتراض معدات المقاول المنفذ ومنعها من استكمال فتح الطريق ومنذ ذلك اليوم يقوم بعمل إحداثات في الشارع من بناء وغيره ، وتقدمنا بشكوى لرئيس فرع بلدية الشرائع برقم ” 370042036 ” في 30/4/1437 بطلب إيقافه عن الإحداثات ولم نجد نتيجة أو تجاوبا.

وأشار المواطنين، أن الشخص الذي أغلق الطريق يدعي ان لديه صكا على الموقع ، وقام مؤخراً بعمل جدار من حجر أغلق به الشارع الذي نطالب بفتحه وكأنه الآمر الناهي بلا حسيب ولا رقيب ، ما جعلنا نتقدم بشكوى لأمين العاصمة المقدسة بخطاب رقم ” 343070903 ” بطلب تنفيذ الشارع ولم نجد حل.

وأكدوا أنهم تقدموا بشكوى أخرى لأمين العاصمة المقدسة تحمل رقم ” 360115464 ” في 3/11/1436 ومنذ ذلك التاريخ معاملتنا تدور في أقسام الأمانة دون اتخاذ أي إجراء لحل لمشكلتنا ظ، او رفع الضرر عنا ، ورفعنا لأمير منطقة مكة برقيتنا رقم ” 37201803687 ” في 3/4/1437 نطالب بإيقاف هذا التعدي وفتح الطريق لإكمال المشروع.

من جانبه قال أسامة زيتوني، مدير النشر والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، إن الإدارة المختصة بالأمانة أبرمت مع إحدى الشركات مشروعا لفتح وتوسعة بعض الطرق الرئيسية لفك الاختناقات المرورية، وتم تعميد المقاول بالبدء في التنفيذ ، إلا أنه تم اعتراضه في الموقع المشار إليه من قبل أحد المواطنين لوجود حوش له يعترض الطريق، مؤكدا على إيقاف العمل مؤقتاً للتأكد من صحة صك المواطن وملكيته ؛ حيث سيتم الوقوف على الموقع مباشرة ، وفي حالة صحة الصك وثبوت ملكيته سيتم دراسة الوضع ، لإجراء مشروع نزع ملكية، أو تغيير مسار الشارع، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.