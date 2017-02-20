لاعبو الاتحاد يستغلون الأجازة للاستجمام خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

استغل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الراحة التي منحها لهم خوزيه سييرا المدير الفني للفريق لمدة 4 أيام، من أجل السفر خارج المملكة لقضاء الإجازة.

وتتوقف المنافسات المحلية بالنسبة للاتحاد بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة، بالإضافة لتوديعه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيخوض أول لقاء له أمام الهلال في الجولة الـ20 لدوري جميل بعد 15 يوما.

وسافر المحترفون لقضاء الأجازة وسط أسرهم وذويهم، فيما حرص عدد من اللاعبين المحليين على السفر لقضاء إجازة بغرض الاسترخاء والخروج من أجواء ضغط المباريات.