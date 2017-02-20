هبوط صادرات المملكة من النفط الخام إلى 8.014 برميل يوميا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هبطت صادرات المملكة من النفط الخام إلى 8.014 مليون رميل يوميا في ديسمبر من 8.258 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن إنتاج المملكة من النفط الخام هبط 0.255 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.465 مليون برميل يوميا في ديسمبر، فيما انخفضت الصادرات من المنتجات النفطية 0.090 مليون برميل يوميا إلى 1.136 مليون برميل يوميا في حين ارتفع الطلب فيها على المنتجات 0.046 مليون برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وزاد الحرق المباشر للخام في المملكة بمقدار ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 353 ألف برميل يوميا في حين هبطت مخزونات الخام 1.745 مليون برميل يوميا إلى 272.621 مليون برميل. وهبط إنتاج المصافي المحلية 0.029 مليون برميل يوميا إلى 2.155 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وتزود الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” مبادرة البيانات المشتركة ” جودي ” ببيانات الصادرات الشهرية التي تنشرها المبادرة على موقعها الإلكتروني.