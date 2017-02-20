شركات أسمنت تخفض الإنتاج بسبب ارتفاع المخزونات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن عدد من شركات ومصانع الأسمنت في المملكة تتجه لإيقاف بعض خطوط الإنتاج، وذلك لتخفيض طاقتها الإنتاجية، بعد ارتفاع مخزونها من الأسمنت إلی أكثر من مليون طن، فضلاً عن استمرار تكدس مخزونها من “ الكلنكر ” وعدم قدرتها على تصريف إنتاجها.

وأوضح شعيل العايض الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض، أن بعض شركات الأسمنت سوف توقف عددا من خطوط الإنتاج لمدة ربما تتجاوز الثلاثة أشهر حتى تتمكن من تصريف المخزون، إضافة إلى الحد من ارتفاع المخزون لديها، للتماشي مع حالة الطلب.

وأضاف إلى أن خطوط الإنتاج تختلف من شركة إلى أخرى، حيث توجد خطوط طاقتها 3000 طن وأخرى 4000 أو 5000، ومنها ما يصل إلى 6000 طن، حسب سعة الخطوط التصميمية في كل مصنع أسمنت.