محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 10 متهمين في مذبحة بورسعيد - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

قررت محكمة النقض في مصر، رفض الطعون المقدمة من 10 متهمين في مذبحة بورسعيد الشهيرة والتي راح ضحيتها 74 من جماهير الأهلي خلال مباراة أمام فريق المصري البورسعيدي، والصادر ضدهم أحكام الإعدام وتأيبد إعدامهم.

وقررت هيئة المحكمة إقرار الحكم الصادر بإعدام كلا من سيد محمد رفعت الدنف وشهرته سيد الدنف ومحمد محمد رشاد وشهرته قوطه الشيطان ومحمد السيد مصطفى شهرته مناديلو و السيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبه على ومحمد عادل شحاته و شهرته محمد حمص واحمد فتحي وشهرته الروئه ومحمد البغدادي وشهرته المارود وفؤاد التابعي وحسن محمد حسن وعبدالعظيم غريب عبده بهلول وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب ” جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري ” .

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلى، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد, كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين

وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.