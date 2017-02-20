إزالة " 15 " مبنى مخالف بشوقية مكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم, ” 15 ” مبنى مسلح بعضها يتكون من دورين وعدد من الأحواش المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية ، وتشكل خطرا وتشويها للمنظر العام .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي, أن الفرق الرقابية نفذت العديد من الجولات الميدانية في الأحياء والمخططات التابعة للمنطقة ، بمشاركة شرطة العاصمة المقدسة، حيث كثفت الجولات خاصة في المواقع التي يتواجد فيها المخالفين، وذلك بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل خطرا على السكان.