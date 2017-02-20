ألمانيا تطلع على هواتف اللاجئين المحمولة للتحقق من هويتهم - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تبدأ السلطات الألمانية في تطبيق قراراً جديداً يخص استقبال اللاجئين، حيث يمنح القرار للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، صلاحيات للإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، للتحقق من هويتهم بصورة أفضل.

واوضحت تقارير أن تلك الخطط تأتي في إطار مشروع قانون من وزارة الداخلية الألمانية لتحسين تطبيق الإلزام بالمغادرة للاجئين المرفوضين.

تجدر الإشارة إلى أن الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة للاجئين غير مسموح به إلا في حالة الاشتباه في تورطهم في جرائم، وبحسب تقديرات وزارة الداخلية الألمانية، فإن السلطات كانت بحاجة إلى تطبيق إمكانية الاطلاع على بيانات الهاتف المحمول في حالات تتراوح نسبتها 50 و60% من طالبي اللجوء العام الماضي، أي ما يعادل 150 ألف طالب لجوء.

ومن المقرر تزويد المراكز التابعة للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بأجهزة وبرامج إلكترونية تساعد في الإطلاع على نحو 2400 وسيط تخزين للهواتف المحمولة يومياً.