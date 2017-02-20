شركة سويسرية تطلق ساعة يد ذكية بنظام أندرويد منتصف مارس - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تطلق شركة Tag Heuer السويسرية لصناعة ساعات اليد التقليدية، في منتصف مارس القادم، ساعة ذكية جديدة تعرف بـ Tag Connected Modular وتعمل بنظام Android Wear 2.0.

وأشارت تقارير أن الساعة الذكية المتوقع وصولها في وقت سابق عن المتوقع، ستمتلك سوارات قابلة للتخصيص بشكل كامل والتي يمكن تبديلها وتغييرها حسب رغبة المستخدم، كما يمكن أيضاً السماح للساعة بالعمل بالشكل الرقمى أو بعقارب الساعة التقليدية حسب رغبة المستخدم، فيما تسعى الشركة لطرح 20 ألف ساعة ذكية منها.

وكان المدير التنفيذي للعلامة التجارية Tag Heuer للساعات الراقية، قال الشهر الماضي، إنهم يستعدون لإطلاق ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Android Wear 2.0 خلال شهر مايو، والتي ستعتبر بديلاً لساعة Tag Heuer Connected التي تم إطلاقها في 2015.