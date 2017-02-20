بالفيديو..طفل مصري يستعمل قارورة بلاستيكية كطرف صناعي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قام اب مصري بابتكار فكرة قد تبدو بسيطة ولكنها كافيه في احداث فارق كبير في حياة طفله الذي ولد بدون اي اطراف.

تهتدي الاب بعد رحلة عناء طويلة لفكرة وضع قارورة بلاستيكية فارغة حول يد طفله، وصنع لها مجموعة ثقوب لتصبح متعددة الاستعمالات، وبدأ بتدريبه على استخدامها.

قال الأب محمد أحمد محمد “ولد ابنى بدون الأطراف الأربعة، والتحق بمدرسة التعليم المجتمعي حتى وصل إلى الصف الثاني الابتدائي، وطوال تلك الفترة كنت للطفل مرافقا له أقوم بالكتابة بدلاً عنه .

وتابع : “لم أكن أستطيع تحمل نفقات الأطراف الصناعية التي تقدر بمليون جنيه وفقا لما سمعته من الأطباء ، مضيفا “راودتني فكرة صناعة أطراف صناعية بزجاجة بلاستيك للمياه الغازية في محاولة يائسة للتغلب على إعاقة نجلى، ولصقتها بيده بعد صناعتها، بينما صممت مخرج الغطاء بطريقة يستطيع من خلالها ربط أو التقاط قلم أو ملعقة .

لم يكن يحلم الأب بنجاح الفكرة بصورة كبيرة، ولكنه فوجئ بعد ساعات قليلة بقدرة طفله على الكتابة والتقاط الطعام من خلالها بصورة طبيعية.

واكد: “قمت بالفعل بعرض ابنى على الكثير من الأطباء، وأكدوا لي أن حالة ابنى تحتاج إلى العلاج خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، والحل الوحيد له هو زراعة أطراف صناعية وليس أجهزة تعويضية”.