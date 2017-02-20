كلاكيت عاشر مرة.. معلمة تمارس الرذيلة مع تلميذها لمدة 6 أشهر وكل يوم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أدينت معلمة بالارتباط بعلاقة جنسية مع تلميذ لديها في واقعة باتت متكررة في المدارس الأمريكية ودامت العلاقة لمدة ستة أشهر حيث كانت تعقد جلسات الجنس اليومية مع الصبي البالغ من العمر «17 عاماً».

وأقدمت المعلمة التي كانت تعمل في واشنطن بمدرسة ثانوية في «سيدار رابيدز»، على إرسال صور إباحية لنفسها إلى الصبي، وكانت تمارس الجنس معه في سيارته أو منزل والدته، أو في سيارتها بشكل يومي. حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية

وادعت المعلمة أنها حاولت إنهاء العلاقة معه لكنه هددها بأنه سيقول للناس عما يحدث بينهما حال فعلت ذلك، لكن قاضي المحكمة الأمريكية كيفن ماكيفر أدانها بتهمة الاستغلال الجنسي للطالب، حيث حكم عليها بالسجن عام.