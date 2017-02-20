كلاكيت عاشر مرة.. معلمة تمارس الرذيلة مع تلميذها لمدة 6 أشهر وكل يوم - صحيفة صدى الالكترونية

كلاكيت عاشر مرة.. معلمة تمارس الرذيلة مع تلميذها لمدة 6 أشهر وكل يوم
أدينت معلمة بالارتباط بعلاقة جنسية مع تلميذ لديها في واقعة باتت متكررة في المدارس الأمريكية ودامت العلاقة لمدة ستة أشهر حيث كانت تعقد جلسات الجنس اليومية مع الصبي البالغ من العمر «17 عاماً».
وأقدمت المعلمة التي كانت تعمل في واشنطن بمدرسة ثانوية في «سيدار رابيدز»، على إرسال صور إباحية لنفسها إلى الصبي، وكانت تمارس الجنس معه في سيارته أو منزل والدته، أو في سيارتها بشكل يومي. حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية
وادعت المعلمة أنها حاولت إنهاء العلاقة معه لكنه هددها بأنه سيقول للناس عما يحدث بينهما حال فعلت ذلك، لكن قاضي المحكمة الأمريكية كيفن ماكيفر أدانها بتهمة الاستغلال الجنسي للطالب، حيث حكم عليها بالسجن عام.
الناقد[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور
محنة الحريم ترى قوية ذبحت الصبي انتبهو يارجال
سيف الدين[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف الدين[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
لاتصدقون هالكلام كذب في كذب
سيف الدين[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10535 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله عليك يالقاضي ما لك حق تحكم عليها بالسجن لانها تمارس حقها الطبيعي مع تلميذها ولم تغتصبه بلعكس تعطية علمات ممتازه في المواد الدراسيه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
يازينها ‘ تحس انها مشتهيه بزياده من نظراتها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13038 ] نشر منذ 3 شهور
يوم أقتنعت قالت بتنهي العلاقه الحمد لله والشكر بهايم !
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
مع السلامة…
أنا رايح أكمل دراستي فأميركا…
لاأوصيكم🤗🤗🤗🤗🤗
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14951 ] نشر منذ 3 شهور
يردونك على اول طايره بس خلك في بيتك احسن
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
طس ..الدرب اللي يودي مايجيب
في كل خبر زي وجهك ترزز يعني اني
رجال .. وهذي يسموها عقدة النقص
اللي زيك زيادة عدد بس 😷😷
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض تسجن عشرسنين اقل شي
بعدين انت ي القرني رح كمل دراستك شكلك بتلحق الطيار مؤبد سجن
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
وين الربرارريين والعلمانين يشفون الأختلاط وش يسوي
اعوذ بالله واستغفره
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههه
والله انك صادق مغثه ها الادمي وكلامه كثير وكلها هياط في هياط
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4214 ] نشر منذ 3 شهور
ليه ماتستعمل الفلفل
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
فانوس[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
صدي حبيبتي نفسي اعرف ايش الفايدة من مثل هذي الاخبار الجنسيه
التي لاتنفع ألقارئ بشي
البنت مقتنعه في شي لي تسويه يعني حريه شخصيه
حنا ايش دخل اهلنا فيهم ليش نحط اخبارهم في صفحاتنا الجميله
مايستاهلون والله لكن مالقيتو غيرها
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
ياجماعة الخير بعض البشر ماعندهم كرامه ولا عزة نفس تقله انقلع يرجعلك وين تربوا كيف تربوا من اللي رباهم سودالله وجهك يا قليل الأصل والحيا
عبادي العماد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
حبيبنا فانوس قرأ الخبر وعلق وطلب صدى بعدم نشر مثل هالاخبار!!!؟.. الشمس ماتحجب بغربال يالحبيب ..هذا خبر ، لكن واقع الدنيا الأن فضاء مفتوح مالم تكن مقتنع من داخلك وعندك ارادة قوية ذهبت مثل غيرك في هالعالم اللي يجيك بين يديك حتى لو كنت بصحن الطواف . أما القرني تبي تعدل ذوقك عليك بالتواصل مع بل كلنتون واسرار العلاقة مع مونيكا .
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
اهب ياوجهها كل يوم كثر الاكل يغث
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
اهب ياوجهها كل يوم كثر الاكل يغث
الورود السعوديه[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
ناس ماتخاف الله
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
رامي الحقيقة[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 3 شهور
هل هذه هي الحرية الشخصية المزعومة التي يدعونها ويروجونها للعالم و خصوصاَ العالم الاسلامي والعربي ؟؟؟ تحية لكل من قال و انها بلاد الحرية من المغتريين بها !!!!!
هزيم[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور
بس
جميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييله
حلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
هههههههه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
والله القرني تمصخر ياناااس بيجيب الكلام لنفسه للأسف