«إم بي سي» تكشف اسم وملامح برنامج علي العلياني الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

«إم بي سي» تكشف اسم وملامح برنامج علي العلياني الجديد
كشفت مجموعة قنوات إم بي سي عن أسم البرنامج الجديد الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني عبر شاشتها، والذي من المقرر أن تطلقه المجموعة قريباً.
جاء ذلك في بيان للمجموعة اليوم قالت فيه: إن العلياني سيقدم برنامج معالي المواطن المختص بقضايا المجتمع السعودي على شاشة ” إم بي سي 1 ” ، مضيفة أن البرنامج سيتناول قضايا متعددة مثل البطالة، والتعليم، والأسرة، والمرأة، وغيرها، كما يركز على صوت الشباب في هذه القضايا.
ولفتت إلى أن البرنامج سيسعى إلى تغيير تصورات خاطئة لدى الناس حول المجتمع أو أحداث معينة، مدعوماً بمجموعة من الحقائق والقصص.
وكان الإعلامي علي العلياني قد أستقال قبل أكثر من شهرين من تقديمه برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، لتعلن قناة إم بي سي التعاقد معه فيما بعد.
Amq[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 شهور
فاشل يعني لازم تدخل المرأه لازم تدخلوها في كل شي ياام بي سي
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1794 ] نشر منذ 3 شهور
القناة معروف هدفها افساد النساء باي طريقة حسبنا الله ونعم الوكيل
طوط[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
ليش ما يقدم برنامج فساد الاعلام بايدي سعوديين
قادم[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 3 شهور
لديك عقل يجعلك تميز بين الغث والسمين فشاهد ما تريد واترك مالا تريد.
قمة التخلف ان نجعل من أنفسنا أوصياء على الناس
GFD[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
قنوات نشر الفساد الأخلاقي والإفساد للمجتمع أنصح بحذفها ..
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1964 ] نشر منذ 3 شهور
من علامات الساعه ينطق الرويبضة ، مثل الرقاصة اللي تقوم بعمل الدعوة .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16425 ] نشر منذ 3 شهور
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16425 ] نشر منذ 3 شهور
فضحوا أسم برنامجك يبوسعد…
توقعتك بتزعل…أثركم متفقين😂😂😂😂
عبادي العماد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
لا اتوقع له النجاح . داود الشريان قروشنا بالثامنة ، والحارثي بدون شك ….الخ ،، والأهم خلاص ياعليان كل اللي عندك قدمته في برنامج روتانا ( ياهلا ) . ولا تنسى الماضي القريب غير رأي كثير من الناس فيك .
نورة[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذبالله من ذالفره💩
ابو خالد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
هذا برنامج الشريان كله حش بالمسؤولين وفضح بلاوي
لكن ثم ماذا ماغير بالواقع شي
ماغير رفع ضغط للمواطن بدون حلوووول
الله المستعان
هزيم[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله
ماهضمته هالانسان.
محمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله
الام بي سي
ليس لهم في هذه الحياه الا نشر الفساد والرذيله والخزي والعار وتفشي تدني الاخلاق والقيم والمبادئ النبيله
سبحان الله من جمع …… على بعضهم البعض
اللهم اشغلهم في انفسهم عن ديننا وسنة نبيك اللهم ارنا فيهم العجز والفقر عن محاربة دينك وسنة نبيك