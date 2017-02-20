«إم بي سي» تكشف اسم وملامح برنامج علي العلياني الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

كشفت مجموعة قنوات إم بي سي عن أسم البرنامج الجديد الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني عبر شاشتها، والذي من المقرر أن تطلقه المجموعة قريباً.

جاء ذلك في بيان للمجموعة اليوم قالت فيه: إن العلياني سيقدم برنامج معالي المواطن المختص بقضايا المجتمع السعودي على شاشة ” إم بي سي 1 ” ، مضيفة أن البرنامج سيتناول قضايا متعددة مثل البطالة، والتعليم، والأسرة، والمرأة، وغيرها، كما يركز على صوت الشباب في هذه القضايا.

ولفتت إلى أن البرنامج سيسعى إلى تغيير تصورات خاطئة لدى الناس حول المجتمع أو أحداث معينة، مدعوماً بمجموعة من الحقائق والقصص.

وكان الإعلامي علي العلياني قد أستقال قبل أكثر من شهرين من تقديمه برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، لتعلن قناة إم بي سي التعاقد معه فيما بعد.