القوات الإسرائيلية تعتقل أسيراً فلسطينياً محرراً من جنين - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم ، أسير فلسطيني محرر ،ونكلت بصحفي من قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مهدي مرشد بشناق ، بعد اقتحامها قرية رمانة ومداهمة منزله وتحطيم محتوياته، كما اعتدى جنود الاحتلال على الصحفي خالد محمد بشناق بالضرب المبرح وأرغموه على خلع ملابسه بالبرد القارس.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الضم وداهمت المنطقة الصناعية، وشنت حملة تفتيش واسعة في المحلات التجارية والمنشآت الصناعية.