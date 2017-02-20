بالفيديو.. تقدم لخطبتها أمام الناس فكان الرد صادمًا - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

تقدم رجل لخطبة فتاة أمام مئات الناس داخل مركز تجاري للتسوق إلا أن ردها كان صادمًا وأرجع ذلك إلى أن الرجل لم يختار المكان المناسب للتعبير عنه حبه.

نشر موقع ميرور لقطات لرجل تركته صديقته في حالة حزن شديدة، عندما حاول التقدم لخطبتها، لكنها رفضته أمام مئات الناس داخل مركز للتسوق بالبرازيل.

ووفقا لموقع ميرور فإن الرجل بذل قصارى جهده لإبهارها بشراء باقة ضخمة من الزهور واستئجار عازف كمان بأحد مراكز التسوق في البرازيل.

لكن يبدو أن جهوده لم تكن كافية، وبدأت صديقته تتشاجر معه أمام حشد ضخم جلس في قاعة الطعام، قبل أن تحمل حقيبة يدها وتترك المكان.

حاولت صديقة الفتاة منعها من مغادرة المكان وإجبارها على البقاء، لكن محاولتها باءت بالفشل، حيث أصيب الرجل بخيبة الأمل وجلس على كرسي ليستوعب ما حدث، فيما حاول الجمهور التصفيق أثناء مغادرته المكان للحد من شعوره بالحرج.