بالفيديو.. تقدم لخطبتها أمام الناس فكان الرد صادمًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تقدم لخطبتها أمام الناس فكان الرد صادمًا
تقدم رجل لخطبة فتاة أمام مئات الناس داخل مركز تجاري للتسوق إلا أن ردها كان صادمًا وأرجع ذلك إلى أن الرجل لم يختار المكان المناسب للتعبير عنه حبه.
نشر موقع ميرور لقطات لرجل تركته صديقته في حالة حزن شديدة، عندما حاول التقدم لخطبتها، لكنها رفضته أمام مئات الناس داخل مركز للتسوق بالبرازيل.
ووفقا لموقع ميرور فإن الرجل بذل قصارى جهده لإبهارها بشراء باقة ضخمة من الزهور واستئجار عازف كمان بأحد مراكز التسوق في البرازيل.
لكن يبدو أن جهوده لم تكن كافية، وبدأت صديقته تتشاجر معه أمام حشد ضخم جلس في قاعة الطعام، قبل أن تحمل حقيبة يدها وتترك المكان.
حاولت صديقة الفتاة منعها من مغادرة المكان وإجبارها على البقاء، لكن محاولتها باءت بالفشل، حيث أصيب الرجل بخيبة الأمل وجلس على كرسي ليستوعب ما حدث، فيما حاول الجمهور التصفيق أثناء مغادرته المكان للحد من شعوره بالحرج.
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
والله حلال فيه اعجبتني البنيه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
احد يروح يطلب وحده كذا
المفروض رايح بيت اَهلها معك ابوك وشيوخ قبيلتك
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1794 ] نشر منذ 3 شهور
لقط وجهك مسوي اتكيت ههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10528 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض خطب صديقتها بعد رفضها له لكي لا يقع في موقف محرج
القرنيs@s@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 16425 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه هههههههههه
يبي يكحلها…وأعماها..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13023 ] نشر منذ 3 شهور
يا حرام جرحت مشاعره 💔
لو دورت لك وحده من الحاضرين أحسن من ذي 😆
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
كفو 😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
ي حرااااااام عليها ليه تكسر خاطره 💔💔
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل اللي يجيك , حتى على طريقتهم يجب ان تتأكد ان لديها القبول فلا تحرج نفسك امام الغرباء الا اذا كان وجهك بليته , ولذلك طريقتنا هي الافضل على الاطلاق ترسل امك وخواتك يجسون النبض بعد ذلك تتقدم رسميا وتوفر على نفسك الاحراج الذي لا لزوم له والادهى وامر ان تركع على ركبة ونص وتتلقى الرد المحبط
عبادي العماد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
اصلا ايش حادهم على الزواج دام الصداقه والخل الوفي مفتوح عندهم ..تخيلوا الشعب ؟ متوفرة له هالظروف بيتزوج قابلوني بالمصري في المشمش .
رجال أجودي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
رميت الورد طفيت الشمع…ي حبيبي
والغنوه الحلوه ملاها الدمع..ي حبيبي
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
all[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 3 شهور
يعني كسحته .هذي كلام هل الجنوب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههه
بكره بترجع له