مصرع 10 طلاب في حادث سير بالفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

لقي ما لا يقل عن 10 طلاب في الفلبين حتفهم اليوم الاثنين جراء اصطدام حافلتهم بعمود كهرباء في بلدة بشرقي العاصمة.

وأوضحت مصادر أن الحادث وقع على طريق سريع ببلدة تاناي، حوالي 38 كيلومترا شرقي مانيلا، وفقا لما ذكره كارلوس إنوفري، مدير مكتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث في البلدة.

وقال إنوفري إن الحافلة كانت تعاني من خلل في الفرامل خلال تحركها على طريق متعرج في قرية سامبالوك.

وكانت الحافلة تقل حوالي 50 راكباً، جميعهم طلاب كلية في مدينة كويزون، وتم نقل المصابين في الحادث، من بينهم السائق، إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.