أراد تقوية قدراته الجنسية بالأعشاب لكنه ما حدث كان الأسوأ - صحيفة صدى الالكترونية

أراد تقوية قدراته الجنسية بالأعشاب لكنه ما حدث كان الأسوأ
تقدم مغربي في عقده الرابع، يقطن بمدينة طنجة، بشكوى للجهات الأمنية، اتهم من خلالها شقيقين من جنوب المغرب بالنصب والاحتيال وتعريض حياته للخطر، بعد أن قاما ببيعه أعشابًا على أساس أنها تعالج الضعف الجنسي.
وأوضحت مصادر محلية، أن المغربي أفاد أنه قام بشراء كمية من الأعشاب من الشقيقين المذكورين أمام أحد المساجد، لكنه تفاجأ بتدهور حالته الصحية وعدم قدرته على بلوغ الانتصاب، وحصل المشتكي على شهادة طبية من أحد المستشفيات المحلية تؤكد إصابته بالضعف الجنسي.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ليتنا من حجنا سالمين ههههههههه
مامثل الطبيعه اللي خلقها ربي ، كل شي حطه الله بالانسان حطه بمقدار ، اعمل
بهذا المقدار اللي حطه ربي لك واتركك من المقويات والاضافات اللي ماتزيدك
الا تدهور وخذلان ، واذا خلصت قوتك فإعلم ان المقدار اللي منحك إياه الله
قد خلص وانتهى
هاك الساعه اشتر لك كم ناقه ورح طاردها بالبر من ربيع الى ربيع حتى ينتهي
عمرك اللي كتبه لك رب العالمين
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
لا يصلح العطآر
ما افسده الدهر
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16426 ] نشر منذ 3 شهور
40سنه هذا سن القوة والنشاط
😎😎😎😎
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
يا رجال انت شايب وشيء طبيعي اللي يصير لك والعطار ما هو مرجع العدة زي قبل 😁😁😁
صدق يوم قالوا الرجال عقله معلق بخ 🙈🙈🙈🙈🙈🙈
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الي قالوو
بيبي يكحلها اعماها
الطاؤوس[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 3 شهور
المشاكل العائلية بين الزوج والزوجة السبب الرئيسى للضعف الجنسي
الدواء هو كالاتى
المحافظة على الصلوات
والوتر وصلاة الضحى
الاطالة في الصلاة ف الأنبياء عليهم السلام وصلوا الى سن الشيخوخة ودعوا الله مثل نبي الله زكريا ونبي الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أكرمهم الله تعالى بذرية في شيبهم وعجزهم
لامستحيل مع الله واللجوء اليه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
صادق ياعلم السعوديه ” الرجال معلق بخياله دائما
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 3 شهور
يا ليته بخياله الا عقله معلق بخص 🙈🙈🙈🙈🙈🙈