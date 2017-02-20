أراد تقوية قدراته الجنسية بالأعشاب لكنه ما حدث كان الأسوأ - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تقدم مغربي في عقده الرابع، يقطن بمدينة طنجة، بشكوى للجهات الأمنية، اتهم من خلالها شقيقين من جنوب المغرب بالنصب والاحتيال وتعريض حياته للخطر، بعد أن قاما ببيعه أعشابًا على أساس أنها تعالج الضعف الجنسي.

وأوضحت مصادر محلية، أن المغربي أفاد أنه قام بشراء كمية من الأعشاب من الشقيقين المذكورين أمام أحد المساجد، لكنه تفاجأ بتدهور حالته الصحية وعدم قدرته على بلوغ الانتصاب، وحصل المشتكي على شهادة طبية من أحد المستشفيات المحلية تؤكد إصابته بالضعف الجنسي.