متحدث البنوك: صرف رواتب برج الحوت الخميس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رد المتحدث الرسمي باسم البنوك طلعت حافظ، على التساؤلات التي طرحت خلال اليومين الماضيين حول تزامن صرف رواتب برج الحوت مع الاجازة الاسبوعية لموظفي الدولة، مشيراً أن راتب هذا الشهر سيودع في حسابات العاملين الخميس المقبل.

وقال حافظ إن تعليمات مؤسسة النقد تتضمن أن يتم إيداع الرواتب الخميس في حال صادف موعد نزولها الجمعة، مضيفاً بأنه في حال صادف موعد نزولها السبت يتم إيداعها يوم الأحد.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت تعميماً في وقت سابق بينت خلاله آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين.