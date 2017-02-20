بالفيديو..مواطن يكشف طريقة عجيبة للتخلص من مرض القولون بتكلفة ريال فقط - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن لنفسه، شرح فيه كيف تمكن من علاج نفسه من مرض القولون بريال واحد، بعد أن أنفق 60 ألف ريال على أدوية وعقاقير.

واظهر الفيديو المواطن في مقطع الفيديو، إنه كان يتعذب ويتألم منذ عشرة أشهر، وصرف 60 ألف ريال على الأدوية، ورغم ذلك فإنه لم يشفى من مرض القولون الذي أصابه.

وتابع: نُصحت باستخدام حبات الليمون الأسمري، حيثُ استخدمت 5 حبات ليمون ومعهم حبة سكر، ويتم طحنهم وتأخذ منه ملعقة صغيرة قبل الطعام مع المياه وبعد الطعام، لافتًا إلى أن الطريقة السابقة ساعدته في التخلص من الألم وأصبح يتناول الطعام بشكل طبيعي، ناصحًا بإتباعها.