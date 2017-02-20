بالفيديو..مواطن يكشف طريقة عجيبة للتخلص من مرض القولون بتكلفة ريال فقط - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..مواطن يكشف طريقة عجيبة للتخلص من مرض القولون بتكلفة ريال فقط
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن لنفسه، شرح فيه كيف تمكن من علاج نفسه من مرض القولون بريال واحد، بعد أن أنفق 60 ألف ريال على أدوية وعقاقير.
واظهر الفيديو المواطن في مقطع الفيديو، إنه كان يتعذب ويتألم منذ عشرة أشهر، وصرف 60 ألف ريال على الأدوية، ورغم ذلك فإنه لم يشفى من مرض القولون الذي أصابه.
وتابع: نُصحت باستخدام حبات الليمون الأسمري، حيثُ استخدمت 5 حبات ليمون ومعهم حبة سكر، ويتم طحنهم وتأخذ منه ملعقة صغيرة قبل الطعام مع المياه وبعد الطعام، لافتًا إلى أن الطريقة السابقة ساعدته في التخلص من الألم وأصبح يتناول الطعام بشكل طبيعي، ناصحًا بإتباعها.
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاك خير ويرحم والديك ماققصرت الله يشفي كل مبتلى
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1365 ] نشر منذ 3 شهور
ما شاء الله تبارك الله
الله يشفي كل مريض ويجعل الفيديو هذا سبب لشفائهم
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
جعلك سالم يارب
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
ومعهم حبة سكر
بس حبة ههههههههههههه