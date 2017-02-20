الأرصاد تعلق على إتهامات تعليم عسير بشأن التحذيرات الجوية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أبدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استغرابها من تصريح إدارة تعليم عسير بشأن مسؤولية الهيئة عن إبلاغ وزارة التعليم عن الأحوال الجوية، مشيرة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إلى أن إدارة تعليم عسير لم تقرأ الآلية جيداً، كون التنبيهات تذهب لإدارة السلامة بالوزارة بصفتها نقطة الاتصال بين الهيئة ووزارة التعليم.

وكانت منطقة تعليم عسير شهدت الثلاثاء الماضي، حالة مطرية ولكن لم يتم تعليق الدراسة، ما عرضها لانتقادات حادة إثر ذلك بعدما جرفت السيول أحد الطلاب وأدت إلى وفاته فيما قالت إدارة تعليم عسير بأنها لم تتلق أي بلاغات أو تحذيرات من الأرصاد طيلة 13 يوماً.

الأرصاد تعلق على إتهامات تعليم عسير بشأن التحذيرات الجوية