بالفيديو.. قائد القوات البرية الأمريكية يشارك في العرضة الجنوبية بالجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

شارك الفريق ميخائيل قاريت قائد القوات البرية الأمريكية ، إحدى الفرق التراثية رقصة العرضة الجنوبية، وذلك خلال زيارته للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

وكان قاريت على رأس وفد عسكري أمريكي تمت دعوته لزيارة مهرجان الجنادرية، وأثناء تجوله مر على إحدى الفرق التي كانت تؤدي العرضة، وشاركهم الرقص تلبية لدعوة أحد الأشخاص.