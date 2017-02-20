بالفيديو.. قائد القوات البرية الأمريكية يشارك في العرضة الجنوبية بالجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. قائد القوات البرية الأمريكية يشارك في العرضة الجنوبية بالجنادرية
شارك الفريق ميخائيل قاريت قائد القوات البرية الأمريكية ، إحدى الفرق التراثية رقصة العرضة الجنوبية، وذلك خلال زيارته للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.
وكان قاريت على رأس وفد عسكري أمريكي تمت دعوته لزيارة مهرجان الجنادرية، وأثناء تجوله مر على إحدى الفرق التي كانت تؤدي العرضة، وشاركهم الرقص تلبية لدعوة أحد الأشخاص.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
روعه.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
اهل رجال المع ونعم والله ..
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
ان يشارك الجنرال بهذه البساطه التلقائيه ويحمل السلاح وبجانبه مواطنين مسلحين بدون خوف او وجل فهذا امر قاطع بأن المملكه وشعبها هم الأمان والطمأنينه لن يحدث مثل ذلك في بلاد اخرى دون حماية قصوى رجال المع لقد شرفتمونا وانتم قدوتنا بالمثاليه وحب الوطن
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
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عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4318 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههه
والله يجي منه الامريكي
الامر كله لله من قبل ومن بعد[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
امحق شرف ومحق قدوه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10508 ] نشر منذ 3 شهور
مو بطال الامريكي يعرف يرقص
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله
رأس العدو الاول بالعالم يرقصون مع المسلمين وهم ذالين وكاسرين المسلمين ومحتلين العراق وافغانستان وكان الامر عادي
والله يالمسلمين انكم في شر وفي قاع لا طلوع منه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
فيه داعشي قذر في الكومنتات يعرف نفسه بسطار الجنرال اشرف من وجهه