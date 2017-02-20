 بالفيديو.. قائد القوات البرية الأمريكية يشارك في العرضة الجنوبية بالجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. قائد القوات البرية الأمريكية يشارك في العرضة الجنوبية بالجنادرية

بالفيديو.. قائد القوات البرية الأمريكية يشارك في العرضة الجنوبية بالجنادرية
على القحطاني(صدى):

شارك الفريق ميخائيل قاريت قائد القوات البرية الأمريكية ، إحدى الفرق التراثية رقصة العرضة الجنوبية، وذلك خلال زيارته للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

وكان قاريت على رأس وفد عسكري أمريكي تمت دعوته لزيارة مهرجان الجنادرية، وأثناء تجوله مر على إحدى الفرق التي كانت تؤدي العرضة، وشاركهم الرقص تلبية لدعوة أحد الأشخاص.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور

ان يشارك الجنرال بهذه البساطه التلقائيه ويحمل السلاح وبجانبه مواطنين مسلحين بدون خوف او وجل فهذا امر قاطع بأن المملكه وشعبها هم الأمان والطمأنينه لن يحدث مثل ذلك في بلاد اخرى دون حماية قصوى رجال المع لقد شرفتمونا وانتم قدوتنا بالمثاليه وحب الوطن

[ عدد التعليقات: 4318 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههههههههههه
والله يجي منه الامريكي

[ عدد التعليقات: 10508 ] نشر منذ 3 شهور

مو بطال الامريكي يعرف يرقص

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 3 شهور

سبحان الله
رأس العدو الاول بالعالم يرقصون مع المسلمين وهم ذالين وكاسرين المسلمين ومحتلين العراق وافغانستان وكان الامر عادي
والله يالمسلمين انكم في شر وفي قاع لا طلوع منه

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور

فيه داعشي قذر في الكومنتات يعرف نفسه بسطار الجنرال اشرف من وجهه