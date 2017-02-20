مواطن يتلقى رسالة بارتكابه مخالفة مرورية موقعها في غينيا - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يتلقى رسالة بارتكابه مخالفة مرورية موقعها في غينيا
فوجئ مواطن من مدينة الرياض أثناء قيادته مركبته بتلقيه رسالة هاتفية بارتكابه مخالفة مرورية، أفادت بأن موقع ارتكاب المخالفة هو خليج غينيا في الرياض.
وطرح المواطن تساؤلاً عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: هل يوجد خليج غينيا في الرياض؟.
وفى ذات السياق رفض المقدم طارق الربيعان المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور التعليق على الأمر، لكنه أوضح، أنه لا يوجد نظام يعفي المخالفين من سداد الغرامات عند تسجيل المخالفات، مبيناً أن هذه المشكلة كان سببها تأخير التسجيل في شُعب الحاسب الآلي. وفقاً لـ”الوطن”
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4213 ] نشر منذ 3 شهور
بأن موقع ارتكاب المخالفة هو خليج غينيا في الرياض
بس المقصود تسجيل مخالفات وغرامات على المواطن ونهب وشفط اللي معه حتى يكون عالحديده وعن قريب حيبيع الحديده
Abdullah[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
طيب يا مدير المرور
انا جتني قبل 3 اشهر مخالفة ساهر مرورية في جدة وانا من سكان الدمام ولم ادخل جدة بحياتي
واشتكيت في نظام ابشر ولكن لا حياة لمن تنادي وسددتها 300 ريال
يا حضرة مدير المرور
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
المخالفة فيك يالمواطن ولو جيت تناقش قالوا لك سددها وتعال
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
يمكنه كان ماسك خط ..وماطفها الا في غينيا !!
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
نحمد الله
ع نعمة الأمن والأمان
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن كان نايم ويحلم انه سايق لغانا ومسكه ساهر مسرع في الحلم
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 3 شهور
جتني مخالفة سرعة قبل شهرين ودخلت على الموقع اشوف وش سالفة المخالفة دخلت على الخريطة اتتبع المخالفة لقتها مسجلة علي داخل حارة والسرعة المسموح فيها 80 كيلو!! استغربت حارة ضيقة وفيها ساهر ولا بعد السرعة المسموح فيها 80، سويت اعتراض بموقع ابشر والى يومك محد رد علي، يعني ياراعي المخالفة اذا جتك مخالفة مره ثانية على سطح القمر مهو بغينيا لا تستغرب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4213 ] نشر منذ 3 شهور
في اصلاة لفجر ادعوا على ( سردار خان البلوشي ) باكستاني الجنسيه اللي هو صالح كامل ان الله ينتقم منه ويرد كيده في نحره ومن معه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
مالها الا حل واحد اذا جيت تدخل بيتك فك لوحات سيارتك وخذها معك وحطها تحت المخده وانت نايم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4213 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر مايسجلون علي مخالفه وانا في القاهره او البحرين حسبنا الله على من طال المسلمين شره واذاه ماغير هالمرور كله ورررررعان يسجلون المخالفات على ارقام بطاقات السعوديين وعلى إقامة العماله ارقام من تاليف الخيال
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
لاياشيخ في القاهره او البحرين هاه😂😂
طيب فهمنا انك تسافر للقاهره والبحرين
اكيد عندك محاضرات ودروس دينيه
اللهم قوي ايمانه😂😂😂😂😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4213 ] نشر منذ 3 شهور
انا وانت نروح نصلي هنا وهناك جماعه ونرجع
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14942 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه يعني فيك يالمواطن فيك ولو رحت المريخ مو بس غانا لا احد يستغرب اذا جته مخالفه ولقي الموقع غرفة نومه
أبوفروسي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 3 شهور
سدد وانت رجال .. ان شاء الله تكون في ساحل العاج
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10508 ] نشر منذ 3 شهور
ابو فهد خذني معكم لكي تكتمل الجماعه ونصلي سوى ان شاء الله في مسجد الحسين والسيده زينب
بالنسبه للمخالفات المفروض الواحد يسدد و لا يجادل لان الفلوس من الحكومه و راجعه للحكومه الله يعزها
Cortez[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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