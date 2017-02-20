مواطن يتلقى رسالة بارتكابه مخالفة مرورية موقعها في غينيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فوجئ مواطن من مدينة الرياض أثناء قيادته مركبته بتلقيه رسالة هاتفية بارتكابه مخالفة مرورية، أفادت بأن موقع ارتكاب المخالفة هو خليج غينيا في الرياض.

وطرح المواطن تساؤلاً عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: هل يوجد خليج غينيا في الرياض؟.

وفى ذات السياق رفض المقدم طارق الربيعان المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور التعليق على الأمر، لكنه أوضح، أنه لا يوجد نظام يعفي المخالفين من سداد الغرامات عند تسجيل المخالفات، مبيناً أن هذه المشكلة كان سببها تأخير التسجيل في شُعب الحاسب الآلي. وفقاً لـ”الوطن”