ولي العهد يوجه بترقية استثنائية ومكافأة لبواسل حرس الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أصدر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، توجيهات بترقية استثنائية لعدد من أفراد حرس الحدود، ومنحهم نوط الشجاعة وراتبين أساسيين، إضافة إلى شيك لكل منهم بمبلغ 100 ألف ريال.

وأعلن قائد حرس الحدود في جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي أن صدور توجيهات ولي العهد جاءت تقديراً لتصدي أفراد حرس الحدود لهجوم حوثي فاشل على نقطة الصرفح الخميس الماضي، وتكبيد المعتدين خسائر فادحة .

وكانت قوات المرابطين من حرس الحدود رصدت تحركات الميليشيات الحوثية باتجاه نقطة الصرفح الأمنية التابعة لحرس الحدود في مركز ضمد قطاع الداير بمنطقة جازان، فسارعت إلى الرد على الهجوم المباغت للعدو، ونجحت في تكبيدهم خسائر فادحة، فى الأرواح والعتاد.