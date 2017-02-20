ولي العهد يوجه بترقية استثنائية ومكافأة لبواسل حرس الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

ولي العهد يوجه بترقية استثنائية ومكافأة لبواسل حرس الحدود
أصدر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، توجيهات بترقية استثنائية لعدد من أفراد حرس الحدود، ومنحهم نوط الشجاعة وراتبين أساسيين، إضافة إلى شيك لكل منهم بمبلغ 100 ألف ريال.
وأعلن قائد حرس الحدود في جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي أن صدور توجيهات ولي العهد جاءت تقديراً لتصدي أفراد حرس الحدود لهجوم حوثي فاشل على نقطة الصرفح الخميس الماضي، وتكبيد المعتدين خسائر فادحة .
وكانت قوات المرابطين من حرس الحدود رصدت تحركات الميليشيات الحوثية باتجاه نقطة الصرفح الأمنية التابعة لحرس الحدود في مركز ضمد قطاع الداير بمنطقة جازان، فسارعت إلى الرد على الهجوم المباغت للعدو، ونجحت في تكبيدهم خسائر فادحة، فى الأرواح والعتاد.
ابو بدر الهلالي المدريدي[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهلون رجالنا البواسل ويا ليت يمنح مكافأت تقديرية لرجال الحد الجنوبي وترقيات إستثنائيه غير مسبوق في على خط النار….
حمى الله ملكنا وبلدنا ورجالنا البواسل..
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
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3aneT bskaT[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 شهور
عز يامال العز
جميع جنودنا الابطال في الحد الجنوبي بجميع القطاعات العسكريه يستاهلون كل خير
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهلون الشحم والله …
ابوسعد[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 3 شهور
انت عندك فوبيا اليوتيوب
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه